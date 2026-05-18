Interpellation

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé, le 13 mai 2026, au déferrement au parquet de deux individus pour détention et vente illicite de produits pharmaceutiques, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui. selon la police, les susnommés ont été interpellés le 11 mai 2026, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de faux médicaments au marché « Occass ».

Les investigations menées dans leur commerce ont permis de découvrir un important lot de produits pharmaceutiques divers. De plus, une somme en numéraire s'élevant à un million cinq cent dix mille (1.510.000) francs CFA a été saisie par-devers l’un des mis en cause, suspectée d'être le fruit de cette activité illicite.

L’expertise technique des spécialistes du Pôle Centre de l’Agence Sénégalaise de Régulation Pharmaceutique (ARP), requise par les enquêteurs, a révélé que ces produits ne disposaient d'aucune autorisation officielle de mise sur le marché. L'organisme de régulation a formellement souligné que leur consommation expose les usagers à de graves risques sanitaires. Au terme de la procédure légale et de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés au parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kaolack.