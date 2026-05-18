Diomaye à Louga

Le Président de la République s’est rendu ce dimanche à Louga auprès du vénérable Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalife de la famille omarienne. Cette visite, selon un communiqué, a été marquée par des échanges empreints de spiritualité, de fraternité et d’attachement aux valeurs de paix et d’unité nationale.

Le Chef de l’État a ensuite effectué un déplacement à Guéoul pour présenter ses condoléances à Cheikh Chaya Aïdara, khalife de la famille de Cheikh Mahfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou, suite au rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara dit Beuh et de ses deux épouses, disparus dans un tragique accident survenu à Diama.

À cette occasion, le Président de la République a renouvelé la compassion de la Nation à l’endroit de la famille endeuillée et de la communauté khadriya, tout en saluant l’héritage spirituel légué par Mame Cheikh Saadbou au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.