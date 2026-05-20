Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Sédhiou ont réalisé une importante saisie de chanvre indien dans la nuit du lundi au mardi dernier, dans le département de Bounkiling. Au total, 114 kilogrammes de drogue ont été récupérés à l’issue d’une opération menée à Manorai, ayant conduit à l’interpellation d’un suspect et à la fuite de son présumé complice.

Selon des sources sécuritaires, l’opération fait suite à une information anonyme signalant un mouvement suspect de trafiquants en provenance du Nord Sindian, avec pour destination la zone de Kabada. À la suite de cette alerte, les éléments de la BRS ont renforcé la surveillance dans plusieurs localités du département de Bounkiling depuis la matinée du dimanche.

C’est dans ce contexte que, vers 2 heures du matin, deux motocyclistes transportant des sacs en sisal ont été aperçus sur la Route nationale n°4, à hauteur de Diacounda. L’aspect des chargements aurait immédiatement éveillé les soupçons des forces de sécurité.

Une course-poursuite d’environ quinze kilomètres s’est alors engagée. Grâce à la réactivité des agents, l’un des conducteurs a été rattrapé et interpellé. Identifié sous les initiales A. Badji, né en 2008 et présenté comme cultivateur, il circulait avec 52 kilogrammes de chanvre indien ainsi qu’une moto. Son présumé complice a, quant à lui, réussi à prendre la fuite après avoir abandonné sa cargaison composée de 62 kilogrammes de chanvre indien et sa moto.

Au total, les forces de sécurité ont saisi 114 kilogrammes de chanvre indien de la variété dite « verte », ainsi que deux motos utilisées pour le transport de la drogue.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic intérieur de drogue. Son acolyte est activement recherché par les enquêteurs.