Un important lot de faux médicaments a été saisi par le Commissariat urbain de Richard-Toll. Selon la police, dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, au cours d’une opération de sécurisation de grande envergure, les éléments de recherche ont initialement interpellé une jeune fille en possession de trois (03) paquets d’Heptolif, un produit prétendument destiné à la prise de poids. Interrogée sur la provenance de ces substances, elle a désigné un commerçant de produits cosmétiques établi au marché de Richard-Toll comme étant son fournisseur. Lors de la descente des enquêteurs sur les lieux, le commerçant a réfuté les accusations, prétextant une confusion sur sa personne.

Cependant, la perquisition minutieuse effectuée au sein de sa boutique a permis de lever tout doute. Les forces de l'ordre y ont découvert un sachet contenant un important stock de médicaments clandestins, minutieusement répertoriés : Heptolif (01 paquet), Henigra (02 paquets), Viegra (15 paquets), Téramicine (02 tablettes), Pétazole (06 paquets), Réleef extra (09 paquets), Icotin (05 paquets), Reylorma (18 paquets), Picap (03 paquets), Jenitrin (10 paquets), Dyclosa (03 paquets), Aburital (21 paquets), Super peptee (12 paquets), Kilpane (94 comprimés), Primietine (16 paquets), Soudrex (04 paquets), Paracétamol (07 tablettes), Citamoleyn (36 paquets). Soumis à un feu roulant de questions, le suspect est finalement passé aux aveux.

Il a confessé s'approvisionner auprès de marchands ambulants pour ensuite écouler sa marchandise illicite à Richard-Toll. Le mis en cause a par ailleurs avoué s'adonner à ce trafic à haut risque pour la santé publique depuis maintenant dix (10) ans. Ainsi, les enquêteurs du Commissariat urbain de Richard-Toll ont procédé, le 15 mai 2026, à son déferrement au parquet pour vente illicite de médicaments et mise en danger de la vie d’autrui.