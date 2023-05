Massata Samb et Mamadou Niang ne supportent plus les affres de l’incarcération. Ayant bientôt fini de purger leur peine, les deux parlementaires espèrent obtenir une liberté provisoire. Condamnés à six mois d’emprisonnement ferme pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye, ils ont interjeté appel. L’affaire évoquée hier, les deux députés vont patienter jusqu’au 22 mai prochain. En effet, la décision qui devait être rendue hier a été prorogée.

Alors qu’il ne leur reste plus que quelques jours pour purger leur peine, les députés Massata Samb et Mamadou Niang espèrent toujours obtenir une liberté provisoire. Hier, jour de leur procès en appel, leurs conseils ont introduit une demande de mise en liberté provisoire dès que l’affaire a été appelée.

Selon Me Adama Fall, tout ce qui avait justifié la mise en détention des prévenus est aujourd’hui frappé d’une cause de nullité. La robe noire estime qu’on maintient quelqu’un en prison pour faire cesser un trouble à l’ordre public ou éviter une réitération des faits, alors qu’il y a maintenant un fort élan d’apaisement au sein de l’hémicycle. Maitre Fall renseigne par la même occasion que des voies et des moyens de règlement à l’amiable sont en train d’être recherchés. Les avocats ont ainsi pris l’engagement devant le tribunal que la réitération des faits ne se reproduira plus. La représentation en justice aussi sera garantie dans le cadre de cette affaire, car les prévenus sont régulièrement domiciliés à l’hôtel des députés. Selon les conseils des députés, Massata Samb et Mamadou Niang comparaîtront et déféreront à la convocation du juge. Ils ont aujourd’hui bouclé leur quatrième mois de détention. Les robes noires n’ont pas aussi manqué d’implorer la clémence du tribunal.

‘’Au-delà de l’aspect juridique, il y a l’humanité qui demande d’accorder la liberté à ces honnêtes pères de famille. Ces délinquants primaires vous tendent des bras salutaires afin que vous ayez de la clémence à leur endroit. Si l’on maintient quelqu’un en prison dans le simple but de lui faire du mal, cela signifie que l’on n’est pas mieux que lui, plaident les avocats de la défense.

Mais le représentant du ministère public n’est guère convaincu par les engagements pris par les conseils des prévenus. Pour lui, si ces arguments étaient opérants, ils ne seraient pas jugés en flagrant délit. ‘’Ce n’est pas en qualité de député qu’ils ont eu à comparaître devant cette juridiction. Nous ne sommes pas insensibles à ces appels à l’humanité, mais il y a la loi. Les raisons pour lesquelles ils comparaissent sont graves, car ils se sont attaqués à une personne particulièrement vulnérable, compte tenu de son état de santé’’, fulmine le parquetier. Par voie de conséquence, le ministère public s’est opposé à la mise en liberté provisoire de Mamadou Niang et Massata Samb.

Le délibéré qui devait être rendu après la suspension d’une heure a été prorogé par le juge au 22 mai prochain.

