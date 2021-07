L’activiste Guy Marius Sagna plaide pour la nième fois pour de meilleures conditions de détention des prévenus au Sénégal. Il évoque cette fois, dans une déclaration publique, le cas du prisonnier Vieux Diop et de ses codétenus.

Ce dernier, d’après le membre de Frapp/France dégage, fait l'objet de menaces depuis quelques jours, proférées par des agents de l'Administration pénitentiaire. ‘’Vieux Diop, Babacar Diop, Mamadou Niang, Seydina Mohamed Ndiaye, Dioula Sow, Alioune Badara Coly veulent commencer une grève de la faim pour protester contre leur emprisonnement depuis deux ans’’, renseigne Guy Marius Sagna.

D’après l’activiste, Vieux Diop est un citoyen qui a permis à la douane sénégalaise de faire sa plus grande saisie de drogue de plus de 1 000 kg. ‘’Au lieu d'être décoré, au lieu de recevoir de l'État l'argent prévu pour ceux qui ont aidé à faire de pareilles saisies, l'État lui a pris sa voiture qui est utilisée par la police sénégalaise et est emprisonné avec ses 5 codétenus, alors que les Italiens (2) et les Allemands (2) impliqués dans le même dossier ont été libérés par le président Macky Sall’’, regrette l’activiste. Il exige, à cet effet, le jugement ou la libération de ces prévenus et compte tenir pour responsable le ministre de la Justice, Me Malick Sall, de tout ce qui leur arrivera durant leur séjour carcéral.