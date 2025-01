L’affaire défraie la chronique, scandalise au plus haut point et illustre s’il en était encore besoin, l’état très avancé de la déliquescence de notre administration publique.

Une dame, Inspectrice du trésor de son état a pu, dans l’exercice de ses fonctions tranquillement ponctionner près d’un milliard de nos pauvres francs en usant de pratiques délictuelles volontaires en rapport dit-on avec un haut dignitaire du régime BBY.

Un haut fait d’armes qui vient s’ajouter à la liste longue, très longue des pratiques scandaleuses qui gangrènent depuis trop longtemps les rapports de nos en-hauts d’en-haut avec l’argent public...ET CE, DEPUIS TROP, TROP LONGTEMPS…

Car le sénégalais entretient avec l’argent public, un amour presque… DIABOLIQUE.

Déjà en 2012 à l’occasion de la publication presque concomitamment des rapports annuels de l’ARMP et de la Cour des Comptes, j’avais marqué ma profonde indignation dans une contribution intitulée : « RAPPORTS ARMP ET COUR DES COMPTES 2021 : ET VIVE LA KLEPTOCRATIE ».

Pour ne pas me répéter, Je vous fais relire ci-après, quelques passages du texte tellement ils collent parfaitement avec l’actualité du moment.

SUIVEZ la citation :

« …On connaissait la DEMOCRATIE ou gouvernement du peuple par le peuple dit-on. La GERONTOCRATIE ou gouvernement des vieillards ou sages. La THEOCRATIE ou gouvernement des religieux; la PLOUTOCRATIE ou gouvernement des riches et tout récemment il faudra y ajouter l’INEPTOCRATIE ou gouvernement des incapables ou des médiocres c’est selon et surtout, surtout la KLEPTOCRATIE ou GOUVERNEMENT DES VOLEURS.

En effet, la publication presque simultanée des rapports 2021 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de la Cour des Comptes a fini de nous convaincre que notre pays qu’on croyait être une démocratie, évoluait en réalité dans un régime de KLEPTOCRATIE. Tellement les faits de détournements, de vols et autres indélicatesses financières y sont devenus presque UNE NORME.

Et ce qui rend l’affaire nauséabonde voire odieuse, c’est que tout cela est le fait de personnes bien sous tous les rapports, bien formées, très bien payées avec des émoluments qui se déclinent en sept chiffres voire même huit chiffres, agrémentés d’avantages additionnels très conséquents : logement et voiture de fonction, carburant à la pelle et tout et tout et tout qui s’adonnent à ce jeu de massacre programmé de notre économie déjà assez exsangue. INACCEPTABLE ET ODIEUX.

On a du mal, beaucoup de mal à voir ces pratiques de vampirisme financier devenir quasiment UNE RELIGION au point que celui qui ne la pratique pas serait perçu comme un extraterrestre. TERRIBLE.

Mais toute chose ayant une explication, cette propension des managers sénégalais à la piraterie financière peut trouver la sienne entre autres et sans vouloir médire, dans l’extrême politisation des structures de l’Etat et dans le mode de nomination des dirigeants d’entreprises ou structures publiques et parapubliques de l’Etat.

Dans ces nominations laissées à la discrétion totale du Chef de l’Etat où le critère le plus déterminant de nomination des hauts responsables à la tête desdites structures étant le militantisme politique dans le camp présidentiel, avec des feuilles de route même pas voilées « d’extension et de massification du parti », il va sans dire que de telles pratiques de prédations des deniers publics ont encore de très beaux jours devant elles.

Les cris d’indignations et les appels à des sanctions exemplaires n’y feront RIEN. Car c’est le FAIT DU PRINCE. Fin de citation.

C’était en 2021.

Aujourd’hui encore en 2025, la situation s‘est empirée et tous les rapports des corps de contrôle en font foi. C’est dire que la pathologie du vol, de la concussion et du détournement des deniers publics, est devenue une EPIDEMIE et a fini de gangrener toutes les structures publiques et parapubliques de l’Etat.

Sur ce chapitre, il devient très difficile de comprendre comment beaucoup de DG et autres hauts responsables souvent formés à très bonne école et fortement diplômés de haut niveau, deviennent subitement des prédateurs de haut vol, une fois aux commandes d’une structure publique ou parapublique. C’est à croire que tout leur savoir accumulé au fil de leurs formations multiformes, n’a été acquis que pour mieux VOLER les deniers publics. Ou c’est plutôt parce qu’ils n’ont aucun amour-propre personnel ni d’éthique de la responsabilité et que le patriotisme leur fait défaut ? Tant il est vrai que si « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». « Diplômes sans éthique de responsabilité n’est que kleptomanie et indignité ». On reste abasourdi et scandalisé de voir que de très hauts responsables acceptent de signer allégrement et sans aucun état d’âme des documents à connotation financière qu’ils savent pertinemment FAUX et frauduleux.

Comment un homme sain d’esprit et de corps, bien formé et bénéficiant d’un salaire très conséquent et d’autres avantages additionnels exceptionnels peut-il se livrer allégrement à de telles indélicatesses sans gène ni pudeur devant l’opprobre et la désapprobation populaires de voir son nom figurer dans des dossiers sales et encore… sans même une petite crainte révérencielle de DIEU ? Flaubert disait à juste titre : « Qui a le physique (profil) d’un emploi, en a l’âme » Ces gens là sont TOUS DES VOLEURS dans l’âme, je vous dis !

L’âme des VOLEURS DE LA REPUBLIQUE…BILLAHI...

Au Sénégal, on en est à ce stade. On ne dénoncera jamais assez les relations pathologiques que les décideurs sénégalais ont, dans leurs rapports avec l’argent public et s’en indigner vivement. JAMAIS. Tellement le mal semble profond.

La pratique est tellement consacrée qu’on ne s’étonne plus par exemple (et ne suivez pas mon regard nak) de voir un DG nouvellement nommé, se payer un nouveau véhicule hors de prix alors que celui de son prédécesseur dont il a hérité n’a même pas encore bouclé ses trois ans d’usage. Terrible !! Des superstitions et autres raisons mystiques font aussi que le sénégalais ne reprend jamais les équipements laissés par son prédécesseur. Du véhicule de fonction aux meubles de bureau et même de logement de fonction, tout est à changer. TOUT.

Ce qui est choquant c’est que ces équipements dont on ne veut pas vont, soit pourrir dans un coin obscur de la structure (garage, débarras.) soit vont être détournés vers d’autres destinations (domicile personnel ou familial etc.)

On semble se dire : « BOF ! C’est l’argent de l’Etat alors on y va à fond la caisse !! » N’est-ce pas ? SHOCKING diraient les Britishs.

Rien ne peut justifier cette propension presque maladive de nos dirigeants à se vautrer dans la pagaille financière si ce n’est le complexe du nouveau riche bien ancré dans le subconscient du pauvre type, transfiguré par la magie d’un décret de nomination et qui se croit obligé d’afficher son nouveau statut par l’exhibition outrancière de ses biens mal acquis. Juste pour flatter son égo et en mettre plein la vue aux « autres ». Quel misérabilisme, Quelle petitesse !!

Et comme dirait l’autre « yemougnou fofou deh » Ils vont encore plus loin dans la gabegie et le « je m’en foutisme » délibéré en s’acoquinant avec des quidams peu recommandables qui leur servent de complices et de mules pour voler encore voler toujours voler l’argent du contribuable.

Avec de tels comportements irresponsables avec les deniers publics qu’on est chargé de préserver, d’économiser, de démultiplier, de rentabiliser, bref de bien gérer, faut-il encore s’étonner de voir notre pays végéter dans les bas-fonds du sous développement ? La cause de notre retard dans le développement trouve sa réponse dans ces actes délictuels commis par ceux-là mêmes qui sont chargés de matérialiser les efforts de développement dans notre pays dans leurs domaines respectifs.

Et il semble même que nous n’avons encore rien vu si l’on se fie aux dires du PM qui promet du LOURD, du très LOURD…BBRRRRRRR

Dans le cadre de la RUPTURE et pour la réalisation du PROJET, il faudra activer les 3J : JUB-JUBBEL-JUBBENTII et mettre fin par tous les moyens légaux, judiciaires, administratifs et autres à ce cancer du VOL qui a assez gangréné notre pays dans ses différents secteurs d’activités. Il s’agira de procéder sans état d’âme à une revue profonde de tous les actes de gestion dans tous les domaines de l’Etat, appliquer la REDDITION DES COMPTES et faire rendre gorge à tous les prédateurs dûment épinglés en sus des peines judiciaires et cela sans cruauté inutile ni faiblesse coupable. MAIS EN TOUTE JUSTICE pour ce peuple qui a tant souffert.

Il faudra aussi retenir la leçon et pour ne pas tomber dans les mêmes travers –au-delà du militantisme politique, instaurer l’ETHIQUE et LA PROBITE en DOGMES pour tous les candidats nommés et aspirants à être nommés et ne pas hésiter à sanctionner prestement et sans aucun état d’âme, en cas de faute avérée. Comme l’a si bien martelé le PM Mimi Touré dans son intervention lors de la rencontre du CRDP/50 tenue ce samedi 18 janvier 2025,

JUB.JUBBEL. JUBENTII.FOCUS 2050. INCH CHA ALLAH.

DIEU NOUS GARDE ET GARDE LE SENEGAL.

Dakar le 20/01/2025

Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com