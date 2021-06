Le changement climatique induit par l'homme, l’exploitation irresponsable des ressources, la hausse des températures, la pollution de la biodiversité, la pandémie de la Covid-19 sont quelques défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les populations du monde entier. A Saint-Louis, le RésEAU renforce les compétences des acteurs pour prendre en charge ces questions.

Pendant 48 heures, les points focaux du Réseau des écoles associées de l’Unesco (RésEAU) de la zone Nord (Louga, Matam, Saint-Louis) ont échangé leurs expériences, leurs connaissances et leurs bonnes pratiques avec les écoles et les acteurs du secteur.

D’après le secrétaire général de la Commission nationale sénégalaise pour l'Unesco, Aliou Ly, l'école est un pilier sur lequel on peut et doit s'appuyer pour promouvoir la citoyenneté. "Les enfants doivent être éduqués, pour évoluer dans un environnement sûr et favorable à leur épanouissement. C'est ce qui explique la tenue de l'atelier de Saint-Louis. Le résEAU vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation, en vue de la paix et du développement durable. Ses priorités sont centrées sur des questions liées à la paix et aux Droits de l’homme, à la compréhension entre les cultures, aux préoccupations mondiales et surtout aux questions liées aux atteintes des ODD à l’horizon 2030".

Aliou Ly ajoute que les écoles membres jouent un rôle essentiel dans la promotion des valeurs dont l’éducation à la citoyenneté mondiale et le développement durable. Selon toujours le secrétaire général de la Commission sénégalaise pour l'Unesco, la pandémie actuelle de la Covid-19 a obligé le monde à réfléchir sur de nombreuses questions de vie dans nos sociétés. "La pandémie a amplifié, comme une loupe, les faiblesses et les injustices existantes dans nos systèmes. Dans la mesure où une crise offre une occasion particulière de changer de cap, cette pandémie est une opportunité de sortir de la voie désastreuse du changement climatique et d’autres urgences, en ’repensant’ nos sociétés".

Pour rappel, le Réseau des écoles associées du Sénégal (résEAU) couvre plus de 127 écoles et instituts éducatifs sur l’ensemble du territoire national. Il a mis en œuvre un programme d’activités 2020-2021 autour du thème ‘’Promouvoir l’éducation au développement durable et l’éducation à la citoyenneté mondiale : le résEAU des écoles associées s’engage’’. Cette année, il rassemble des institutions éducatives dans le monde autour d'un objectif commun : "Elever les défenses de la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes".

La rencontre de Saint-Louis a regroupé plus de 50 participants pour le renforcement de leurs capacités dans le développement durable et la citoyenneté.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)