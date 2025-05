“À tout seigneur, tout honneur”. Ce samedi, lors d'un méga Sargal qui lui a été consacré, Landing Savané a éprouvé cette assertion. Cet amoureux de la pensée maoïste, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle et homme politique émérite, a eu droit à un vibrant hommage. Une cérémonie qui célèbre le parcours de ce membre fondateur d'And Jef/PADS. Landing a fait l'unanimité, ce week-end.

Pour ses 80 ans, Landing Savané, éminente figure politique, a été honoré, ce samedi, à Daniel Sorano lors d'un Sargal remarquable initié par ses camarades d'And Jef. Mais pas que. La dimension de l'homme a motivé la participation de plusieurs personnalités du pays. Dans l'assistance, on pouvait d'ailleurs remarquer la présence d'Aminata Touré, Me El Hadj Diouf, Amadou Ba (Pastef), Alioune Tine, etc. La présence de l'artiste planétaire Baba Maal prouve que Landing Savané transcende l'univers politique.

“Landing Savané est un homme de conviction, révolutionnaire professionnel, poète, visionnaire africain, défenseur des délaissés”, présente brièvement l'homme, le président du comité organisateur, Amadou Tidiane Guiro. Cette assertion de M. Guiro condense à elle seule toutes les prises de parole qui ont principalement concerné “son dévouement indéfectible pour les populations marginalisées, les travailleurs et la jeunesse”. Guiro rappelle également que le parcours de Landing Savané se construit à partir “des batailles estudiantines de Mai 68, des luttes secrètes et des discussions sur le développement endogène”.

Monsieur Savané est également marqué par une force d'idées : ses textes, sa poésie et ses pensées sur le développement, l'émancipation et la conscience politique sont plus pertinentes que jamais, comme l’a souligné Amadou Tidiane Guiro : “Ses écrits sont à lire, car il a influencé des générations de penseurs, de techniciens et de citoyens impliqués.”

Guiro a renchéri : “Il a contribué à la formation de plusieurs cadres et leaders politiques, syndicaux et de la société civile qui, chacun à sa manière, mène quotidiennement des batailles pour sortir le Sénégal et l’Afrique du sous-développement.”

Le message était clair : encore une fois, le pays s'est tout entier rassemblé autour d'un seul homme qui va au-delà des considérations politiques. Les témoignages en disent encore plus. Ainsi, Baba Maal, présent dans la salle, après avoir ébloui cette journée par sa voix, a aussi placé une parole pour l'homme : “C'était un mythe, une inspiration pour nous en France, un esprit libre qui nous enseignait à voir l'Afrique sous un autre angle.” Les chanteurs Abou Thiam, Ngary Lao, Cheikh Guissé du groupe Frères Guissé et Pape du groupe Pape et Cheikh étaient également à la cérémonie. Leurs différentes prestations musicales ont rehaussé le moment.

RÉACTIONS Une unanimité rare Aliou Tine : “Landing, c'est d'abord le courage politique.” Comme soulevé tantôt, dire que tout le Sénégal est venu rendre hommage à un de ses illustres fils n'est guère exagéré. Dans cet exercice, on note, entre autres, la prise de parole d’Alioune Tine. “Landing, c'est d'abord le courage politique. Car à l'époque, déjà, il faisait partie de l'élite sur le plan des connaissances. Landing, c'est la générosité, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'humilité. La première chose qu'on aperçoit chez l'homme, c'est toujours ce sourire accueillant. Toutes ces qualités chez l'homme expliquent la présence physique des uns et des autres.” Ce moment a permis de renvoyer M. Tine à ses jeunes années d'engagement politique. “Quand je suis entré dans la salle, ce que j'ai vu d'abord, c'est l'histoire politique du Sénégal depuis les années 68 pratiquement. Les leaders politiques de toutes tendances et obédiences sont tous là. C'est aussi l'histoire de la société civile, l'histoire économique”. Serigne Mansour Sy : “Des conseils précieux.” Pour Serigne Mansour Sy, président de Bëss Du Niakk, il se remémore les précieux conseils de Landing, chaque fois que celui-ci était de passage à Paris. “Même si nous ne partagions pas les mêmes idéologies, j'ai beaucoup appris à ses côtés, car il venait souvent à Paris s'entretenir avec l'association des étudiants sénégalais établis à Paris, à l'époque. Aujourd'hui, nous avons les moyens de notre développement, mais nous ne nous servons pas suffisamment des expériences de nos devanciers. Landing, comme bien d'autres qui sont venus assister à cette cérémonie, peut encore être très utile au Sénégal.” Me El Hadj Diouf : “Landing, le prototype du don de soi.” Lors de cet hommage, l'avocat Me El Hadj Diouf était également présent. “À l'époque, c'était l'effervescence idéologique, la bataille des idées et des idéologies. Landing Savané occupait une place prépondérante. Il a su diriger le mouvement maoïste au Sénégal. Nous sommes tous de la gauche révolutionnaire. Le mérite que nous avons, ce sont les combats d'avant-gardistes que nous avons menés pour la démocratie, les libertés, pour le Sénégal”. La robe noire ajoute : “Je suis fier aujourd'hui de rencontrer tous les fils du Sénégal qui, comme Landing, se sont battus pour le Sénégal. Le sens du devoir, du don de soi, tout cela, ce grand monsieur qu'on honore aujourd'hui, l'a déjà expérimenté.” Amadou Ba : “Un héritage à poursuivre.” Venu représenter le président de l'Assemblée nationale, Amadou Ba révèle que le Pastef se réclame de l'héritage de Landing Savané. “C'est un grand moment de fierté et d'honneur de prendre part à cette cérémonie d'hommage qui vient à son heure. Nous nous rendons compte, à travers les témoignages divers et variés, de la dimension de l'homme par ses actions politiques. Cela démontre que Pastef n'est que le continuum de tous ces mouvements de gauche qui, depuis l'indépendance, se battent pour une réelle souveraineté du pays et contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Nous sommes l'héritage de toutes ces luttes”.

MAMADOU DIOP