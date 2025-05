Le tribunal des flagrants délits de Dakar a renvoyé, hier, l’affaire opposant le ministère public à Azoura Fall et Kaïré 220 à mercredi prochain. La juge a expliqué avoir reçu le dossier trop tard pour pouvoir l’examiner en profondeur. Ce premier renvoi n’a cependant pas empêché des échanges houleux entre avocats sur les constitutions de partie civile ni les plaidoiries sur la liberté provisoire.

Dès l’appel de l’affaire, la défense s’est opposée à la constitution de partie civile des conseils proches de l’ancien régime, notamment Maitres El Hadj Diouf, Amadou Sall et Antoine Mbengue. ‘’Vous faites de la politique, nous faisons du droit. Vous plaidez par procuration pour Macky Sall’’, a lancé Me Bamba Cissé. Réponse immédiate de Me El Hadj Diouf : ‘’Tous ceux qui ont souffert de l’infraction peuvent se constituer partie civile. Et ce n’est pas le moment d’apprécier la recevabilité des constitutions.’’

Sur la demande de mise en liberté provisoire, les avocats ont tenté de rassurer sur les garanties de représentation de leurs clients. Maitre Brice Sylva a rappelé que les prévenus sont connus à Dakar, ont des adresses fixes et se sont volontairement rendus à la brigade de la cybercriminalité. ‘’Ils ne peuvent pas fuir. Accordez-leur la liberté provisoire, car ils comparaîtront’’, a plaidé Me Sylva.

Maitre Souleymane Soumaré a, pour sa part, évoqué les documents médicaux versés au dossier, tout en rappelant que, selon lui, il s’agit d’un contentieux entre les prévenus et le ministère public et non avec les parties civiles. Maitre Famara Faty a souligné que la vidéo à l’origine de la procédure date de neuf mois et qu’elle a été réactivée par des tiers malintentionnés. ‘’Azoura m’a confié qu’il préférait mourir plutôt que de retourner en prison. Son incarcération lui a causé de graves troubles pathologiques’’, a-t-il déclaré.

Son confrère Bamba Cissé a, lui aussi, insisté sur l’état mental de son client. ‘’Azoura s’est rendu à la justice. Il a fait deux jours de prison. Deux rapports médicaux confirment ses troubles psychiatriques. Il a été examiné à Fann. Même la maison d’arrêt a reconnu ses problèmes de santé. Et pourtant, on a le cœur de l’envoyer en prison’’, a-t-il plaidé, visiblement ému.

C’est à cet instant qu’Azoura a tenté de retirer son tee-shirt dans la salle d’audience. Un geste aussitôt maitrisé par ses avocats, dont Me Ciré Clédor Ly. Ce dernier a réagi en évoquant une procédure entachée de nullité. ‘’Nous sommes en danger, si le parquet met en prison un déficient mental. Toute cette procédure est nulle. On a violé leurs droits. Je plaide la liberté d’office’’, dit Me Ly.

Le parquet, de son côté, s’est opposé aux demandes de mise en liberté pour défaut de garanties de représentation.

Finalement, le tribunal a ordonné la mise en liberté provisoire d’Azoura Fall, mais a rejeté celle de Kaïré 220. L’audience est renvoyée au mercredi 21 mai 2025.

