Farafenni a abrité, hier, la cérémonie de lancement de la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnées et d'insecticides, sous la présidence du ministre de la Santé du Sénégal et de son homologue gambien. Cet événement, couplé avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, a été pris pour cadre par le professeur Ibrahima Sy pour annoncer que le Sénégal s’engage à distribuer 4 190 100 moustiquaires imprégnées, représentant une valeur de plus de 8 milliards F CFA, sans compter les coûts logistiques liés à leur acheminement.

La cérémonie de lancement de la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnées a eu lieu hier à Farafenni.

Selon le ministre de la Santé, le professeur Ibrahima Sy, aux côtés de son homologue de la République sœur de Gambie, la cérémonie de lancement officiel de la campagne synchronisée de distribution de masse de moustiquaires imprégnées d’insecticides (CDM MII) 2025 témoigne, d'après lui, de la vision commune du président Bassirou Diomaye Faye et du président Adama Barrow déterminés à bâtir une solidarité souveraine et dynamique dans la lutte contre le paludisme. ‘’Ce partenariat entre les deux États a profondément renforcé notre coopération et consolidé notre engagement commun dans la lutte contre le paludisme. Il a également enrichi notre expérience collaborative, permettant une approche plus efficace et coordonnée face à ce défi sanitaire’’, a déclaré le ministre de la Santé.

Ainsi, le Sénégal, pleinement engagé dans cette lutte, a adopté et appliqué toutes les grandes initiatives internationales. Grâce à des interventions efficaces recommandées par l’OMS, des avancées significatives ont été réalisées : une amélioration de l’accès aux soins, un renforcement de la prise en charge, une adoption des moustiquaires imprégnées d’insecticides comme outil clé de prévention ainsi que l’application du traitement préventif intermittent (TPI) chez la femme enceinte et de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) pour les enfants de 3 à 120 mois.

Par ailleurs, M. Sy indique que la situation épidémiologique du Sénégal révèle des avancées notables dans la lutte contre le paludisme. Entre 2017 et 2021, la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a respectivement baissé de 26,3 % et 51,1 %, tandis que la prévalence parasitaire a diminué, passant de 0,9 % en 2016 à 0,4 % en 2017.

Il a été question également de souligner que le projet transfrontalier de distribution de moustiquaires imprégnées constitue une avancée novatrice qui mérite un soutien accru. À cet égard, le ministre a tenu à réaffirmer son engagement personnel ainsi que celui de son département à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer le succès de cette campagne de distribution de masse.

Ainsi, pour atteindre les objectifs de l’édition 2025, la participation de tous les acteurs est essentielle : autorités administratives, élus locaux, professionnels de santé, organisations communautaires de base, autorités religieuses et coutumières ainsi que le secteur privé. "Cette année, nous nous engageons à distribuer 4 190 100 moustiquaires imprégnées, représentant une valeur de plus de 8 milliards F CFA, sans compter les coûts logistiques liés à leur acheminement’’, a annoncé le ministre de la Santé qui précise que ce défi est immense, mais ensemble et pleinement mobilisés, nous avons les moyens de le relever.

Alioune Badara Diallo Kane