Un nouveau rapport et un film de la Fondation pour la justice environnementale (EJF) révèlent les profonds impacts de la surpêche et de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sur les pêcheries sénégalaises. D'après l'EJF, le déclin des populations de poissons qui en résulte entraîne une augmentation des migrations forcées vers l'Europe, par la route migratoire la plus meurtrière de la planète.

‘’La route mortelle vers l'Europe : comment la pêche illégale et la surpêche au Sénégal favorisent la migration’’ est le titre du rapport publié par la Fondation pour la justice environnementale. Il documente les impacts de la surpêche et de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) au Sénégal ainsi que la manière dont le déclin de la pêche dans le pays favorise la migration irrégulière vers l'Europe. Les conclusions s'appuient sur des entretiens menés aux îles Canaries et au Sénégal en juin-juillet 2024, sur le précédent rapport de l'EJF concernant les impacts environnementaux et socioéconomiques de l'industrie sénégalaise du chalutage de fond, et sur des recherches documentaires complémentaires.

Selon l'EJF, la pêche est un pilier de l'économie sénégalaise et l'une des principales sources de sécurité alimentaire des Sénégalais. ‘’On estime que le secteur de la pêche emploie environ 3 % de la population active sénégalaise. Les produits de la pêche contribuent à 7,9 % de l'apport protéique total de la population et sont au cœur de la politique de sécurité alimentaire du gouvernement sénégalais’’, souligne le rapport.

L'étude estime que malgré l'augmentation des débarquements au cours de la dernière décennie, les pêcheries sénégalaises sont gravement menacées. ‘’L'exploitation destructrice et souvent illégale des populations de poissons menace le bien-être économique et social des communautés qui dépendent fortement de la pêche pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance’’, note l'étude. La Fondation pour la justice environnementale affirme que l'un des facteurs contribuant à la crise de la pêche au Sénégal est ‘’l'implication d'acteurs étrangers dans la flotte de pêche industrielle, qui se livrent à des pratiques néfastes pour l'environnement sous couvert d'accords opaques de coentreprise avec des entreprises nationales’’.

‘’La majeure partie du poisson pêché par la flotte industrielle est exportée vers les marchés étrangers, notamment l'UE et, de plus en plus, la Chine, ce qui limite l'accès des communautés locales au poisson et aggrave l'insécurité alimentaire’’, déplore l'étude.

Le nombre de migrants ne va pas diminuer

Alors que la crise s'aggrave, la fondation soutient que la migration est devenue une stratégie d'adaptation vitale pour de nombreuses familles de communautés côtières. ‘’En 2024, le nombre total de migrants entrés irrégulièrement en Espagne a atteint 63 970, soit plus du double de 2022. La majorité d'entre eux sont arrivés aux îles Canaries, où les arrivées ont bondi de 200 % entre 2022 et 2024 seulement. Face à la dégradation de la situation locale, davantage de personnes sont susceptibles d'entreprendre des voyages périlleux à la recherche de meilleures perspectives, déstabilisant davantage le tissu social et économique des communautés côtières du Sénégal’’, alerte le rapport.

L'étude est publiée avec un film qui suit l'histoire d'un jeune pêcheur sénégalais contraint d'entreprendre le périlleux voyage vers Tenerife et de son père vivant au Sénégal.

Conclusion et recommandations

L'étude conclut que la surpêche et la pêche INN menacent les communautés côtières du Sénégal et que la pénurie actuelle a des effets néfastes sur le bien-être, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des pêcheurs. L'étude recommande au gouvernement de donner la priorité à la restauration des populations de poissons, à l’éradication de la pêche illégale, à la protection de la pêche artisanale et des communautés affectées afin d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

L'étude suggère l'adoption immédiate de la Charte mondiale pour la transparence des pêches, ‘’une mesure peu coûteuse, voire gratuite, d'une grande utilité pour l'éradication de la pêche illégale et non durable et l'amélioration de la gestion des pêches’’.

‘’La priorité du gouvernement sénégalais devrait être d'institutionnaliser la publication régulière et accessible des listes de licences de navires, y compris les informations sur la propriété effective, l'obligation d'attribuer des numéros OMI à tous les navires de pêche opérant sous pavillon sénégalais et le renforcement des mesures contre l'utilisation des pavillons de complaisance’’, note l'étude.

Dans le cadre de tout futur accord de pêche gouvernemental, la fondation recommande d'établir la transparence comme principe directeur et d'éviter de conclure tout accord de pêche qui ne soit pas véritablement équitable. Il est également suggéré de mener des recherches plus approfondies sur les impacts interconnectés de la dégradation de l'environnement, de la pêche INN, du réchauffement climatique et des conditions socioéconomiques sur la décision de migrer.

Concernant les acteurs du secteur de la pêche industrielle qui pêchent dans les eaux sénégalaises, l'étude leur recommande de n'opérer que dans les zones légales désignées, en évitant les écosystèmes sensibles et les zones d'exclusion, conformément aux lois locales, afin de prévenir la dégradation de l'environnement et de protéger la biodiversité marine. ‘’Indemniser les pêcheurs locaux pour tout dommage causé par les navires industriels. Veiller à ce que tous les navires soient immatriculés auprès de l'OMI afin d'améliorer la transparence, la traçabilité et la responsabilité, et partager ces données avec les autorités compétentes’’, recommande l'étude.

Quant à l'Union européenne, le rapport souligne le renforcement du partenariat avec l'Afrique afin de s'attaquer aux causes profondes et aux principaux facteurs de la migration irrégulière, et de collaborer avec le Sénégal et les autres pays côtiers concernés pour donner la priorité à une pêche durable, légale et éthique dans les zones d'intervention.

‘’Pour respecter les lois, protéger les écosystèmes marins et maintenir une pêche durable, continuer à soutenir le suivi, le contrôle et la surveillance en Afrique de l'Ouest et au-delà, par le biais de programmes tels que le Programme pour un océan durable en Afrique de l'Ouest’’, conclut le rapport.

F. BAKARY CAMARA