Dans son réquisitoire, le procureur de la République est largement revenu sur les faits de la procédure. Pour lui, il existe des éléments probants sur la culpabilité de Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye. « Personne ne l’a poussé à fréquenter le salon de massage.

Si vous estimez que le viol n’emporte pas votre conviction, nous vous demandons de disqualifier les faits et de retenir le chef de corruption de la jeunesse, conformément à l’article 324 du Code pénal », a-t-il indiqué.

D’après le procureur, les faits qui allèguent de l’existence de menaces de mort sont aussi constants. En résumé, le chef du parquet de Dakar a requis 10 ans de réclusion criminelle et 2 millions d’amende pour le chef de viol. A défaut, le condamner pour corruption de la jeunesse à 5 ans, pour menaces de mort à 1 an. En ce qui concerne Ndèye Khady Ndiaye, il a requis 5 ans de réclusion criminelle et une amende de 100 000 francs pour complicité de viol, 1 an pour incitation à la débauche, en plus du retrait de la licence.

L’affaire ayant été mise en délibéré, Ousmane Sonko et Ndèye Khady seront édifiés le 1er juin.