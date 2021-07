Hier, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a effectué une visite dans certains centres d’examen. Hier, débutaient les épreuves du CFEE et du concours d’entrée en 6e.

Les candidats aux examens du Certificat de fin d’études élémentaires et du concours d’entrée en 6e ont démarré les épreuves, hier, dans tous les établissements du Sénégal. Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a fait le tour de certains établissements comme l’école élémentaire Nafissatou Niang de l’inspection de l’éducation et de la formation des Almadies, et l’école élémentaire Pikine 18 de l’inspection de l’éducation et de la formation de Guédiawaye.

‘’ Cet examen est particulier, parce que l’année dernière, nous étions obligés d’arrêter les cours, en présentiel, en mi-mars’’, a-t-il rappelé. Ces élèves, souligne le ministre, qui sont aujourd’hui en terminale, troisième, CM2, étaient dans des classes intermédiaires qui n’avaient comme dispositif d’accompagnement que la continuité pédagogique ou l’école à la maison’’. Leur accompagnement, dit-il, leur a permis de démarrer au mois de novembre et de prendre un mois et quinze jours pour consolider, réviser avant d’entamer cette année scolaire. Selon toujours le ministre, cet examen est l’un des plus grands en termes de nombre.

‘’L’examen concerne plus de 293 000 candidats. Les filles représentent 55 % de ce chiffre. Près de 25 000 surveillants ont été mobilisés. C’est un examen extrêmement important pour nous’’, a dit Mamadou Talla.

Toutefois, il est satisfait de ce qu’il a vu et entendu dans les autres académies. ‘’D’après les informations que nous avons reçues au niveau national, les examens se passent dans d’excellentes conditions. Tout compte fait, nous avons réussi à démarrer les examens dans d’excellentes conditions. Pour le moment, au niveau organisation, ça se passe très bien. Nous n’avons noté aucun problème. Ce n’était pas évident de mobiliser 25 000 enseignants, 1 819 centres, 11 700 salles de classe sur le territoire national’’, s’est réjoui le ministre.

En pleine crise sanitaire, le dispositif sanitaire reste important et les autorités en sont bien conscientes. Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires avant d’entrer dans les centres. Sur les lieux, le ministre n’a pas dérogé à la règle, de même que l’équipe qui l’accompagnait. La distanciation physique est également respectée.

Par ailleurs, le ministre a salué la compréhension de toute la communauté éducative qui a demandé que l’on repousse les examens de quelques jours. ‘’Cela montre que les soldats de l’éducation, ces enseignants sur le terrain, tiennent à la réussite des élèves’’, souligne le ministre.

Aida Diène