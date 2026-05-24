La cérémonie officielle de présentation du drapeau au 5e détachement sénégalais de la Mission d’appui à la stabilisation en République de Guinée-Bissau s’est tenue ce vendredi à la base militaire de Thiès.

Le départ est imminent pour les 153 militaires sénégalais engagés dans la Mission d’appui à la stabilisation en République de Guinée-Bissau. Cette mission régionale de la CEDEAO est destinée à accompagner les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes dans les efforts de stabilisation du pays.

À l’occasion, hier, de la cérémonie officielle de présentation du drapeau au détachement sénégalais, le lieutenant-colonel Boubacar Touré, commandant dudit détachement, a présenté les grandes lignes de la préparation ainsi que les missions confiées au contingent avant son déploiement. Selon ses révélations, le détachement sénégalais est articulé autour de quatre composantes : un état-major, trois sections motorisées et une section d’appui. Le commandant Touré a également souligné la présence d’un personnel féminin au sein du contingent, représenté par le médecin du détachement.

« La différence avec certaines autres missions extérieures, notamment celle de la Centrafrique, où la présence féminine est plus importante, c’est qu’ici nous n’avons qu’une seule femme au sein du contingent », a précisé l’officier supérieur.

Une préparation intensive et progressive

Le 5e détachement a entamé sa préparation le 7 avril dernier au Centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne. Cette première phase a été consacrée aux formalités administratives et médicales, mais également au renforcement de l’esprit de cohésion et de fraternité entre les militaires.

Durant cette période, les soldats ont suivi plusieurs modules de formation destinés à renforcer leur préparation opérationnelle. Le contingent a ensuite rejoint le Centre d’entraînement Abdoulaye Ngom de Thiaroye, où les militaires ont bénéficié d’exercices spécialisés portant notamment sur le combat en zone urbaine, le combat en forêt ainsi que l’Instruction sur le Tir au Combat (ISTC).

Selon le lieutenant-colonel Touré, cette étape a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la cohésion du groupe. « Le détachement est principalement composé d’une compagnie du 4e bataillon d’infanterie, mais il comprend également des militaires issus d’autres corps des forces armées. Tout le monde ne se connaissait pas forcément au départ. Le séjour à Thiaroye a permis de créer une véritable cohésion », a-t-il expliqué.

Après cette phase, les militaires sont revenus poursuivre leur formation à travers le module OPEX (Opérations extérieures), axé sur des exercices pratiques tels que l’escorte de convois, la sécurisation des autorités, la mise en place de checkpoints et diverses techniques de protection. Pour le commandant du contingent, ces enseignements constitueront des acquis essentiels pour les opérations sur le terrain.

« Nous ne partons pas pour supplanter les forces armées bissau-guinéennes »

Évoquant la mission proprement dite, le lieutenant-colonel Boubacar Touré a tenu à clarifier le rôle du contingent sénégalais en Guinée-Bissau. « Nous ne partons pas pour supplanter les forces armées bissau-guinéennes. Notre rôle est de les appuyer dans leurs missions », a-t-il affirmé.

Le détachement sénégalais sera ainsi amené à effectuer des patrouilles conjointes avec les forces de défense et de sécurité de Guinée-Bissau ainsi qu’avec les autres contingents déployés par la CEDEAO, notamment ceux du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Ces opérations seront menées dans le strict respect des directives établies par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le commandant Touré n’exclut pas non plus la possibilité de missions spécifiques confiées au contingent sénégalais par les autorités bissau-guinéennes, en coordination avec les responsables de la mission régionale.

« Il nous arrivera certainement d’exécuter certaines missions particulières que les autorités locales jugeront nécessaires et pour lesquelles le détachement sénégalais sera considéré comme le plus apte », a-t-il indiqué.

À travers cette nouvelle mission, le Sénégal réaffirme ainsi son engagement constant en faveur de la stabilité régionale et de la coopération sécuritaire au sein de l’espace communautaire ouest-africain.

Ndeye Diallo (Thiès)