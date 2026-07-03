Lâché en plein vol par son désormais ex-conseiller juridique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas mis de temps à trouver le parfait remplaçant de Sidy Alpha Ndiaye.

Bassirou Diomaye Faye tient son nouveau Monsieur Constitution, après la démission de Sidy Alpha Ndiaye, qui a préféré suivre les traces de son leader politique Ousmane Sonko, à la suite de son limogeage. Cette fois, le président de la République a misé sur un universitaire entièrement au service de la République, un homme jusque-là sans coloration qui a su se mouvoir au sein de plusieurs régimes sans se compromettre.

Beaucoup de Sénégalais l’ont découvert quand Birame Souleye Diop avait décidé de faire de lui son directeur de cabinet au ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, au début de la troisième alternance. Face à la bronca notée dans les hautes sphères de Pastef où on lui reprochait d’être un des théoriciens de l’ancien régime, proche du “tailleur constitutionnel” de Sall Ismaila Madior Fall, le discret professeur s’était vu obligé de monter au créneau pour apporter des clarifications à travers sa structure, le Ceracle.

“La posture d’enseignant dans l’âme lui imposait de l’équilibre et de la délicatesse dans le raisonnement, sans jamais verser dans l’excès. Toutes les contributions bien documentées et sans parti pris du Professeur Meïssa Diakhaté sont accessibles sur son site internet : www.ceracle.com”, réagissait le Centre de recherche, d’expertise et de formation sur les institutions constitutionnelles, les administrations publiques, la gouvernance financière et la légistique en Afrique (Ceracle).

De Ismaila Madior Fall à Diomaye

Là où de nombreux universitaires seraient tentés de faire les yeux doux au nouveau pouvoir, lui rappelait sans cesse sa posture d’intellectuel et de chercheur sans coloration politique. À ceux qui le défendaient en jugeant utile de rappeler une certaine proximité avec Pastef, le Pr Diakhaté rappelait “n’avoir jamais, à sa connaissance, adhéré à un parti politique ou participé à une manifestation politique, à l’exception d’une réunion éclair de la LDMPT en 1986 (à Hersent, Thiès) et d’une visite de courtoisie à Amath Dansokho en campagne électorale en 1993, à Mboumba (département de Podor). La suite, le destin préserve toujours ses secrets.”

S’il y a une chose qu’il assume pleinement, c’est son parcours et ses expériences au sein de l’État à travers les différents régimes depuis Abdou Diouf. Diakhaté répondait fièrement aux pourfendeurs qu’il assume avoir étudié sous le régime de Senghor et avoir été instituteur puis inspecteur adjoint de l’Enseignement sous le régime de Diouf.

Sous Wade, il a été inspecteur de l’enseignement ; agent à la Direction des Ressources humaines et à la Division de l’Enseignement privé au Ministère de l’Éducation ; coordonnateur des Jeunes du Village d’Enfants SOS ; consultant ; assistant parlementaire dans le cadre du PRECABG-BOM. Sous Macky Sall, Meissa Diakhaté est devenu professeur de droit agrégé, directeur de Cabinet du Ministre de la Justice de novembre 2017 à avril 2019, directeur des Études et des Statistiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; conseiller en Organisation. Il a également participé à la formation de l’élite militaire (formateur associé à l’ENOA et à l’École supérieure de Guerre) et à l’élite de la compagnie judiciaire (membre du jury du concours de la magistrature).

Un pur technicien du droit au service de l’État

Présentement, le Professeur Meïssa Diakhaté est formateur associé à l’École supérieure de Guerre du Sénégal (ESG) et à l’École nationale des Officiers d’Active (ENOA), conférencier au Centre d’Études diplomatiques et stratégiques de Dakar et consultant. “Le Ministre Birame Souleye Diop vient de le nommer en qualité de directeur de cabinet, fonction qu’il n’exerçait plus depuis 2019 et pendant toute la période trouble. Il lui exprime sa loyauté, lui assure son professionnalisme dans son légendaire Jub, jubal Jubanti”, avait-il réagi de manière très classe.

Dans un environnement où les changements de pouvoir s’accompagnent souvent d’un renouvellement complet des équipes dirigeantes et des mouvements chez les universitaires de plus en plus colorés, Meissa Diakhaté s’est imposé par des qualités devenues très rares : sa rigueur, sa constance et son éthique qui lui valent le respect des pairs et des Sénégalais, quel que soit leur obédience. Il est resté un pur technicien du droit, privilégiant la rigueur juridique aux considérations partisanes.

Sa nomination dans le contexte actuel est loin d’être le fruit du hasard. Contraint de faire face à un parlement hostile, déterminé à en découdre au plan juridique, le Président Faye tient en la personne du professeur un atout non négligeable pour espérer déjouer tous les pièges que lui tend le Pastef, à travers notamment la révision de la Constitution, les rapports entre l’Exécutif et le Parlement, la répartition des prérogatives entre les institutions…

Sur tous ces sujets, Meissa Diakhaté n’a pas attendu d’être nommé pour exposer son point de vue avec beaucoup de courage. Des points de vue qui pour l’essentiel sont très favorables au chef de l’État et qu’il a exprimés récemment lors d’un atelier scientifique organisé par le Wathi de Giles Yabi.

Dans une sortie relayée par EnQuête, il démontait l’idée d’une cohabitation au Sénégal. Pour lui, constitutionnellement, on ne peut parler de cohabitation. “Le Premier ministre est le Premier ministre du président de la République. Et rien n’oblige ce dernier à choisir un Premier ministre issu de la majorité parlementaire”, avait-il expliqué.

Constance et rigueur

À rebours de nombreuses lectures politiques, il rappelait que l’architecture institutionnelle sénégalaise demeure largement favorable au chef de l’État. Selon lui, “le président de la République dispose d’un droit de vie et de mort sur l’Assemblée nationale”, en référence à son pouvoir de dissolution, limité seulement par les conditions prévues par la Constitution.

À ceux qui redoutent un blocage institutionnel en cas de désaccord entre l’Exécutif et le Parlement, il opposait une lecture strictement juridique : “Il n’y a pas de risques de blocage, parce que l’héritage de la réforme constitutionnelle de 1963 donne des pouvoirs exorbitants à l’Exécutif. Au Sénégal, en cas de conflit, il n’y a pas d’autre arbitrage que l’arbitrage présidentiel.”

Mais le professeur ne se contente pas de décrire les déséquilibres. Il appelait également à une réforme d’ensemble des institutions. “Tout ceci doit nous pousser à un débat de fond pour revoir notre régime politique”, plaidait-il, estimant que les mécanismes actuels ne permettent pas un véritable équilibre entre les pouvoirs.

Ces positions ont sans doute facilité son recrutement par le président Bassirou Diomaye Faye, qui au même moment cherchait un remplaçant à son ancien directeur de cabinet adjoint. Dans une période où le pouvoir affiche sa volonté de revisiter l’architecture institutionnelle du pays, disposer d’un constitutionnaliste de ce niveau constitue un atout majeur pour le chef de l’Exécutif.

Né le 15 mars 1968 à Thiès, le professeur Meissa Diakhaté a débuté sa carrière comme instituteur avant de devenir inspecteur de l’enseignement élémentaire. C’est dans les années 2000 qu’il s’est orienté vers le droit public à l’Université Cheikh Anta Diop, où il soutient en 2012 une thèse remarquée sur L’émergence du droit électoral en Afrique : les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal. Agrégé de droit public depuis 2019, il est aujourd’hui considéré comme l’une des principales références de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’UCAD.

Universitaire respecté, expert des institutions, praticien de l’État et fin connaisseur des mécanismes constitutionnels, Meissa Diakhaté appartient à cette catégorie rare de juristes dont l’influence s’exerce moins dans les joutes politiques que dans la solidité des analyses. C’est sans doute cette crédibilité qui lui permet, depuis plusieurs alternances, de demeurer au service de l’État sans jamais donner le sentiment de servir un régime.