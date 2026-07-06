Alors qu'il a un combat prévu le dimanche prochain, le lutteur Coly Faye 2 et sept autres personnes ont été interpellés samedi. Ils seront présentés au procureur aujourd'hui.

Après Papa Boy Djiné, arrêté il y a quelques jours pour une affaire liée à la drogue, un autre lutteur, Coly Faye 2, est tombé dans la nasse des pandores de la gendarmerie de Thiaroye. Il n'est pas seul, puisqu’il a été interpellé avec sept autres personnes.

Selon nos informations, la bande à ce lutteur qui a un combat prévu dimanche prochain, était dans le viseur des pandores de cette partie de la banlieue dakaroise depuis longtemps. Ils ont été placés sous surveillance, depuis une dénonciation des habitants du quartier Touba Thiaroye de la commune de Thiaroye Sur Mer. Ils ont signalé aux gendarmes une des maisons du quartier qui était devenue le repaire des adeptes du chanvre indien.

C'est ainsi que la bande à Coly Faye 2 a reçu la visite surprise des gendarmes, ce samedi, lors d'une grande patrouille. Sur place, selon nos sources, ils ont été trouvés en train de fumer. Cependant, les hommes en bleu n'ont pas trouvé sur place une quantité importante de l'herbe, mais juste des résidus.

Suffisant pour que cette bande de huit personnes soit interpellée et acheminée dans les locaux de la brigade de gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Selon nos sources, ils seront présentés au parquet aujourd'hui dans la matinée pour détention et usage de chanvre indien.

Depuis l’annonce de son arrestation, les amateurs se posent des questions sur ce qu'il adviendra de son combat prévu le dimanche 12 juillet prochain. Tout porte à croire qu’il vient sérieusement de compromettre son avenir dans la lutte. En effet, il y a quelques jours, la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a durci son règlement disciplinaire, particulièrement face à la multiplication des affaires de stupéfiants. Elle a indiqué que, désormais, toute procédure judiciaire en cours liée à la drogue entraîne une suspension conservatoire immédiate, suivie d'une suspension ferme de cinq ans en cas de condamnation définitive.

Donc, Coly Faye 2 risque gros dans cette affaire.

CHEIKH THIAM