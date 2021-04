En début d’année, le président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF) a été cueilli à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), par les forces de l’ordre, pour avoir accusé l’Etat du Sénégal d’avoir détourné la somme de 118 milliards FCFA octroyée par l’Union européenne (UE), dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière. Il avait été placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss pour diffusion de fausses nouvelles avant d’obtenir une liberté provisoire le 3 février dernier. Hier, lors de la conférence de presse organisée au Palais de la République à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez au Sénégal, la question est naturellement revenue sur le tapis, d’autant que l’Espagne est en première ligne, dans la lutte contre ce phénomène.

C’est un Président Macky Sall, particulièrement irrité, qui a répondu à la question, pourtant posée à son hôte. Il n’a pas mâché ses mots. « Il n’y a aucun crédit que l’Union européenne (UE) a mis à la disposition du Sénégal sur la migration. C’est une affabulation. C’était de la mauvaise information qui a été distillée, de la désinformation contre l’Etat du Sénégal. D’abord, le fonctionnement d’un État ne se passe pas comme on le croit. Croyez-vous que l’UE va mettre des centaines de millions d’euros à la disposition du gouvernement du Sénégal, qui va dissimuler ça et qui va détourner ces ressources, c’est totalement irresponsable’’, a-t-il martelé. Avant de laisser entendre que Boubacar Seye ‘’a été trompé de bonne foi’’. Il signale aussi que le défenseur de la cause des migrants l’a appelé par la suite.

Egalement la question du vaccin contre la Covid-19 a été abordée. Le Président Sall a réaffirmé sa volonté de poursuivre la vaccination pour sauver des vies. De ce fait, il annonce que le Sénégal est à la recherche de Sputnik V et de Jonhson et Jonhson et qu’il n’est guidé que par la sûreté des vaccins et non en tenant compte des considérations géopolitiques.

Il faut dire aussi que le vaccin d’Astrazeneca continue de ne pas rassurer certains pays européens, du fait de la survenue de cas de thrombose. A ce propos, Pedro Sacnchez a souligné que son pays va poursuivre la vaccination avec ce produit pour la tranche d’âge des 60 ans et plus. Pour ceux qui ont déjà pris leur première dose, l’avis de la commission de la Santé est attendu pour voir la marche à suivre. Car, il estime qu’il faut écouter les scientifiques et les experts pour décider.

Une position que partage le Chef de l’Etat sénégalais qui est d’avis qu’il est faut écouter les experts médicaux et ‘’ne pas laisser la passion prendre le dessus’’. Ainsi, Macky Sall assure que la surveillance est de mise pour suivre de près les effets secondaires des vaccins. Car, pour l’instant, rien ne milite en faveur de l’arrêt de l’administration du vaccin d’AstraZeneca.