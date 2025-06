Créée en 1975, l’association Guy Seddelé, devenue quelques années plus tard une ONG portant le même nom, a fêté samedi dernier ses cinquante ans d’existence dans la capitale du Nord. Un anniversaire qui a été marqué par diverses activités intellectuelles et culturelles. D’ailleurs, c’est dans ce cadre qu’une conférence sur les nouvelles technologies s’est tenue à l’Institut français de Saint-Louis pour sensibiliser les populations sur leurs impacts dans le développement.

Guy Seddelé a été porté sur les fonts baptismaux pour contribuer au développement et au rayonnement de Saint-Louis, a rappelé le président de l’ONG, lors de la célébration de son cinquantième anniversaire. La cérémonie a rassemblé des sommités intellectuelles et culturelles dans la vieille cité de Ndar pour échanger avec la jeunesse sur le futur de la ville. Un moment de dialogue intergénérationnel qui a été une tribune pour sensibiliser positivement les populations sur l'importance de la pénétration digitale et du numérique dans les familles, dans l'éducation et pour le développement socio-économique de Saint-Louis.

Pour le Pr Madiagne Diallo, président du Bureau de la Jeunesse de Guy Seddelé, le choix du thème de la conférence sur la jeunesse et les impacts du numérique n’est pas fortuit. « Aucun pays ne se développe sans l'éducation et la culture. Pour apporter à l'éducation la modernité, nous travaillons avec l'ensemble des écoles, du primaire au supérieur, en passant par le moyen et le secondaire. Raison pour laquelle nous avons choisi la thématique des technologies de l'information, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui gouverne les populations, gouverne les pays et façonne les gens. Mais dans le domaine des technologies, tout n’est pas parfait. Il y a des choses positives, mais également des choses négatives. Donc, il faut sensibiliser sur les aspects positifs et les volets négatifs des TIC pour les familles, pour l'éducation et pour les entreprises PME et PMI », indique Madiagne Diallo.

Le président du Bureau de la Jeunesse Guy Seddelé a aussi saisi la journée culturelle pour renouveler leur engagement aux côtés de Saint-Louis et de ses populations. Il en a profité pour inviter les autorités administratives et locales à les accompagner davantage dans leurs œuvres.

« Guy Seddelé s'intéresse d'abord à tout ce qui éveille les populations. C'est pour cela que notre slogan est Fateli, Jangat et Défar (rappeler le passé, diagnostiquer le présent et construire le futur). Et cela, on ne peut pas le faire sans les populations. Tous les pays qui se sont développés ont pris le départ à partir d’une ville. Aucun pays ne se développe ou n'émerge sans passer par le développement de ces villes. L’émergence de ces dernières commence par les communes. Mieux, le développement de n'importe quelle commune démarre par les quartiers. Raison pour laquelle nous sommes avec le collectif des quartiers pour repenser les quartiers, repenser les communes, repenser les villes et donc arriver au développement du Sénégal », souligne le Pr Diallo.

Venu présider la cérémonie d’ouverture des festivités du cinquantième anniversaire de l’ONG Guy Seddelé, le gouverneur Al Hassane Sall a rappelé le travail colossal abattu par les cadres et initiateurs de l’ONG pour faire rayonner Saint-Louis dans plusieurs domaines. Avant d’inviter la jeunesse saint-louisienne à s’inspirer de ces modèles pour marquer leur temps.

Il faut noter que l’anniversaire a été bouclé par une belle soirée culturelle à l’Institut français avec les prestations de la Compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano et des groupes de salsa.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS