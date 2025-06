Saint-Louis CFEE 2025 

Pour l’examen du CFEE 2025, l’IEF de Saint-Louis-commune présente un effectif de 5 391 candidats, dont 2 440 garçons et 2 951 filles, répartis dans 31 centres dont deux centres mixtes franco-arabes qui totalisent 101 candidats (58 garçons et 43 filles). Dans le public, 3 869 candidats, dont 1 668 garçons et 2 201 filles, composent, alors que le privé présente 1 319 candidats, dont 667 garçons et 652 filles. Deux candidats libres (105 garçons et 98 filles) se présentent également. Selon l’IEF de la commune de Saint-Louis, 431 font le CFEE simple (uniquement le diplôme, car ils sont candidats libres ou âgés) et 5 160 font CFEE double (CFEE et entrée en 6e).

Les élèves sans extrait de naissance sont autorisés à passer l'examen en attendant leur régularisation. Parmi ces candidats, figurent trois élèves déficients visuels (deux garçons et une fille) qui composent avec la méthode braille au centre de Boly Diaw, dans la classe transitoire qui accueille les déficients visuels.

Pour l'administration des épreuves et la surveillance de l'examen, 538 enseignants sont convoqués, parmi lesquels 31 chefs de centre et 33 adjoints aux chefs de centre ; 110 secrétaires, dont deux pour le braille logé à Boly Diaw, et 358 surveillants sont mobilisés pour une bonne organisation de l’examen du CFEE. L'IEF a prévu de mettre en place un dispositif de supervision qui mobilisera aussi bien le pool d'inspecteurs que les agents de bureau pour la supervision de l'ensemble des centres.