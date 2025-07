Lors de la réunion du comité régional de développement (CRD) pour le grand Gamou de Médina Baye, les différents services concernés ont pris des engagements dans le volet sécuritaire, de l’électricité, de l’approvisionnement en eau, entre autres, pour une réussite de l’événement religieux.

La maison des hôtes de Médina Baye a accueilli un comité régional de développement (CRD) préparatoire du grand Gamou international de la cité religieuse. Sous la présence du gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, des membres du comité d'organisation et des chefs des différents secteurs concernés par ce rendez-vous annuel dédié au Prophète de l'islam. L'une des préoccupations majeures du comité d'organisation du Gamou a été la facilité d'accès à l'eau durant la période du Gamou.

Sur ce point, la Sen’Eau a rassuré qu'il n'y a rien à craindre, car le forage en panne, qui risquait d'occasionner une irrégularité dans la distance d'eau, est remis en marche. "La Sen’Eau a récupéré le forage F4 en début de mois de juin, ce qui fait que les problèmes d'approvisionnement en eau ne se poseront pas, aussi bien dans la commune de Kaolack qu'à Médina Baye", a dit le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt qui ajoute également que les services de la Senelec se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que les difficultés liées à la baisse de tension ne se posent pas. Il indique que des engagements ont été pris allant dans le sens de renforcer le réseau de parer à Médina Baye et ses environs pour parer à toute perturbation dans la fourniture de l'électricité.

Sur le plan sécuritaire, plus de 800 éléments du groupement opérationnel de Kaolack et des agents en service au commissariat central et celui de Ndorong seront mobilisés, d'après le gouverneur qui rapporte les propos du commissaire central de Kaolack présent à ce CRD.

D'importantes mesures ont été prises par le gouverneur pour faciliter la mobilité des pèlerins et de celles qui s'activent autour de l'événement. Les deux-roues et les véhicules hippomobiles seront soumis au respect strict d’un plan de circulation rigoureux pour éviter le blocage de la circulation des personnes et de leurs biens, car selon M. Watt, ces deux types de transport causent d'énormes difficultés lors de l'événement religieux.

Les grands axes qui mènent à la ville sainte de Médina Baye et ceux de l'intérieur de la cité seront soumis à une organisation avec l'appui des forces de sécurité.

En cas d'incendies également, le groupement des sapeurs-pompiers de Kaolack s'est engagé à circonscrire au plus vite le feu, mais aussi à apporter les secours adéquats à tout incident dans son domaine d'intervention.

BACHIR KANE