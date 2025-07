Un comité régional de développement (CRD) s'est tenu hier à la gouvernance de Thiès, sous la présidence de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, marquant une étape importante dans la régularisation des retards de cotisations sociales des collectivités territoriales.

Hier, Georges Faye, adjoint au gouverneur de Thiès, a souligné l'importance cruciale d'une collaboration tripartite entre l'Ipres, la CSS et les autorités administratives. Lors d’un comité régional de développement (CRD) sur la question des cotisations sociales des collectivités territoriales, il a insisté sur la nécessité d'intégrer les autorités administratives à la plateforme "Ndamly", afin d'obtenir une visibilité claire et en temps voulu sur la situation des cotisations de toutes les collectivités territoriales de leur circonscription.

"Des idées ont été émises, notamment la collaboration entre l'Ipres, la CSS et les autorités administratives. De la part des autorités administratives, on a suggéré la possibilité d'intégrer la plateforme et de voir la situation des collectivités territoriales, faire en sorte que l'autorité administrative puisse avoir dans les délais la situation de toutes les collectivités territoriales de sa circonscription avant le vote des budgets des collectivités territoriales", a souligné M. Faye.

Cette démarche vise à prévenir les préjudices subis par les travailleurs en raison des retards de cotisation. "Je pense que cela nous permettra d'avoir une plus large vue, une visibilité claire qui va nous permettre de mieux jauger et de régulariser la situation de pas mal de collectivités territoriales, parce que nous le savons, il y en a qui ont vraiment du retard dans les cotisations et avoir un retard dans les cotisations, cela va porter préjudice aux travailleurs", a-t-il précisé.

Cheikh Guèye, le secrétaire général de l’Ipres, est revenu sur la pertinence de cette initiative. "C'est un système d'information qui est le fruit d'un travail de fond que nous avons mené depuis plusieurs années et qui a été déployé depuis 2021", a-t-il expliqué. "Il vise à assurer une plus grande diversité dans la gestion des cotisations sociales, une plus grande fluidité dans l'application des procédures, à travers des orientations qui ont été formulées".

Ce faisant, M. Guèye a rappelé que la plateforme "Ndamly" offre aux usagers (employeurs, salariés et bénéficiaires) un accès à des processus digitalisés et en ligne, leur permettant d'accomplir leurs formalités déclaratives et contributives en une seule transaction et de faire leurs demandes de service. Cette digitalisation marque un pas significatif vers une gestion plus efficace et sereine des cotisations sociales au profit des travailleurs des collectivités territoriales de la région de Thiès.

À travers cette initiative, l’Ipres, la CSS et les autorités administratives de Thiès entendent faire de la digitalisation un levier de transformation et de gouvernance sociale au sein du secteur public local.

Ndeye Diallo (Thiès)