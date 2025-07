Le Conseil des ministres d’hier a été l’occasion, pour le président Bassirou Diomaye Faye, de fixer les axes majeurs de l’action gouvernementale. De la transformation du système éducatif à la relance de l’emploi des jeunes, en passant par la prise en charge des malades insuffisants rénaux et l’organisation du grand Magal de Touba, l’exécutif est sommé d’agir vite et fort. Plusieurs projets de loi touchant à la gouvernance et à la transparence ont également été adoptés.

À la veille de la remise des prix du Concours général 2025, que le président de la République présidera, Bassirou Diomaye Faye a salué les efforts collectifs ayant permis le bon déroulement de l’année scolaire. Il a félicité les ministres de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur ainsi que l’ensemble de la communauté éducative. Le chef de l’État a adressé ses félicitations aux élèves admis au CFEE, au BFEM et au baccalauréat. Il a également demandé une évaluation rapide des résultats pédagogiques de l’année, afin de procéder aux ajustements nécessaires pour améliorer le système éducatif à tous les niveaux : préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire. La transformation du système éducatif devra s’appuyer sur une révision des curricula, l’intégration du numérique, la résorption des abris provisoires et le déploiement accéléré des Lynaqe (lycées nation-armée pour la qualité et l’équité).

En outre, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la qualité des enseignements et l’encadrement des enseignants, appelant à la modernisation des inspections d’académie, des inspections de l’éducation et de la formation ainsi que de l’inspection générale.

Par ailleurs, abordant la problématique de l’insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, le président Diomaye Faye a souligné l’urgence de restructurer les politiques publiques dans ce domaine. Il a demandé l’accélération de la mise en œuvre des recommandations issues de la 4e Conférence sociale dédiée à l’emploi des jeunes. Dans ce sens, deux axes prioritaires ont été fixés. Le premier, d’après le communiqué des Conseils des ministres, est la restructuration des dispositifs de formation, de financement et d’encadrement de l’entrepreneuriat des jeunes pour plus d'efficacité. Le second est l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, en cohérence avec la stratégie de développement nationale.

La réunion hebdomadaire du gouvernement a été également l’occasion d’évoquer les préparatifs du grand Magal de Touba, prévu le mercredi 13 août prochain. Le chef de l’État a exigé que toutes les dispositions soient prises par les ministères concernés pour garantir une organisation optimale de cet événement religieux majeur. Il s’est réjoui de l’inscription du Magal au patrimoine national immatériel, une reconnaissance qui, selon lui, renforce la valorisation du tourisme religieux et l’ancrage d’une économie endogène. Il a également invité à relancer le Programme de modernisation des cités religieuses.

En attendant, une visite de courtoisie est prévue à Touba, à l’occasion du Magal, auprès du khalife général des mourides.

Sur un autre registre, le président Bassirou Diomaye Faye a abordé la problématique des malades souffrant d’insuffisance rénale, qu’il considère comme une des priorités de santé publique. Il a demandé au ministère de la Santé et de l’Action sociale de mettre en œuvre des solutions concrètes pour améliorer durablement leur prise en charge à travers le territoire national. Il a aussi insisté sur la nécessité d’une politique de prévention mobilisatrice, incluant des campagnes de sensibilisation efficaces auprès des populations.

Dans le cadre de son agenda environnemental, le président a annoncé qu’il procédera, le samedi 2 août 2025, au lancement de l’édition 2025 de la Journée nationale de l’arbre, dans la forêt classée de Mbao.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi : le plan de redressement présenté par le Premier ministre, le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, le projet de loi relatif à l’accès à l’information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine.

