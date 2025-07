Pour faire bénéficier aux populations des avantages des énergies renouvelables, l’Agence nationale des énergies renouvelables (Aner) a entamé une campagne nationale de sensibilisation de proximité. A Saint-Louis, les autorités administratives et locales ont profité de cette opportunité pour inviter la population locale à sauvegarder les installations, pour contribuer à la réduction de la facture énergétique à 60 %, d’ici 2030.

La région de Saint-Louis a bénéficié d’importantes réalisations d’équipements de l’Aner. Malheureusement, elles sont souvent victimes de vandalisme, de vol ou de destruction accidentelle au préjudice des populations bénéficiaires. Des situations regrettables que l’agence veut corriger par des actions citoyennes.

C’est dans ce cadre que l’Aner a lancé une campagne nationale de proximité sous le thème «’’Ensemble pour la promotion des énergies renouvelables’’. Présidant la cérémonie de lancement, le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue a appelé les populations à protéger et à sauvegarder les installations de l’Aner pour l’intérêt général. ‘’C'est l’occasion d'inviter les populations à davantage veiller sur les équipements installés par l’Aner. Quand je parle d’équipements, je fais allusion aux lampadaires publics, aux kits, aux plateformes solaires et aux pompes solaires. Nous invitons les populations à veiller et à sauvegarder ces équipements publics qui servent notre économie. Chacun de nous doit être le gardien de ces installations. Tout saboteur ou malintentionné doit être dénoncé’’, a déclaré M. Diongue. Avant de rappeler que la campagne de proximité a pour objectif de promouvoir et de sensibiliser les populations sur les avantages économiques, sociaux et environnementaux des énergies renouvelables.

Pour le directeur général de l’Aner, Pr. Diouma Kobor, on ne doit plus venir en messie pour donner des solutions aux populations. Il faut les informer, pour qu'elles puissent être au courant de ce qu’on leur apporte. D’où l’importance de la campagne qui a été officiellement lancée dans la vieille cité de Ndar. Il a rappelé que l’Aner a mis en place un plan stratégique de développement qui tourne autour de quatre axes.

Il s’agit de l'usage productif des énergies renouvelables dans les secteurs d'activité de l'agriculture, de la pêche, de l'eau. Mais aussi l’agence va apporter l'autonomisation, faciliter l'accès à l'énergie des infrastructures communautaires telles que dans les transports, la santé, l'éducation. Selon toujours le DG de l’Aner, l'énergie renouvelable, c'est une énergie qui est disponible localement, donc il faut des compétences locales qui vont permettre de la valoriser, d'innover et de participer à son expansion au niveau national.

C’est pourquoi, a ajouté M. Kobor, le troisième axe concerne la recherche, le développement et l'innovation, dans lequel on trouve la formation et le renforcement de capacités. D’ailleurs, l'État s'est fixé également comme objectif d'atteindre 40 % d’énergies renouvelables d'ici 2030 et de réduire la facture énergétique à environ 60 % à la même date. Puisque tout Sénégalais a droit à l'accès à l'énergie où qu’il se trouve.

Pour le Pr Diouma Kobor, ils seront à cheval sur l’axe 4 qui concerne la bonne gouvernance. ’’On ne peut pas détenir des ressources qui émanent de la population sans lui rendre compte, sans lui montrer comment ses ressources sont dépensées et à quoi elles ont servi. Raison pour laquelle nous avons décidé de venir auprès de la population afin de mieux les sensibiliser sur ce que peuvent apporter les énergies renouvelables dans les secteurs d'activité’, a conclu le DG de l’Aner.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS