Dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre la Commission climat pour la région du Sahel (CCRS) et le Centre de suivi écologique (CSE) du Sénégal, une mission d'étude stratégique s’est déroulée du 28 au 31 juillet courant. Cette initiative, selon un communiqué, vise à renforcer les compétences des cadres techniques, administratifs et financiers de la CCRS à travers un échange d'expériences enrichissant avec les experts du CSE.

Ce programme intensif comprend des sessions de présentation, des échanges techniques approfondis, des ateliers pratiques et une visite de terrain immersive. Les équipes spécialisées du CSE partageront leurs outils et méthodologies en suivi écologique avancé, leurs approches en financement climatique innovant incluant les mécanismes du Fonds vert pour le climat et du Fonds d'adaptation ainsi que leur expertise en gestion de projets environnementaux.

‘’Cette mission témoigne de l'excellence des partenariats institutionnels et confirme le rôle de référence du CSE dans le transfert de compétences pour la gestion durable des ressources naturelles au Sahel. Elle se conclura par un rapport détaillé incluant les enseignements tirés et les recommandations, garantissant un impact durable sur les capacités techniques et institutionnelles de la CCRS’’ a renseigné le document.