Droit des femmes

Rédigé lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes réunies à Beijing, en Chine, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995 a été avant-gardiste sur de nombreux sujets tel que, les inégalités et discriminations faites aux femmes dans le monde.

Son objectif, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, entre autres, était de valoriser de manière égale les femmes et les hommes et d’assurer leur égalité dans l’accès aux ressources et dans la distribution de celles-ci (les ressources).

C’est dans ce contexte, poursuit la note, que pour célébrer et commémorer les 25 ans de la Déclaration et du Programme d’actions de Beijing de 1995, le Projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) et les 25 organisations de la société civile de femmes (OSC/F) partenaires du projet, en collaboration avec le bureau d’ONU Femmes au Sénégal, organisent une rencontre dans le cadre du forum intitulé ‘’Génération Égalité’’.

Ce forum de stature mondiale, mettra en avant l’amélioration des conditions et droits des femmes dans la société et sera l’occasion pour le projet VLF-Sénégal d’effectuer une dissémination des approches et modèles de veille sociale pour les droits des femmes et des filles. Ainsi, conclut le document, un ensemble d’actions concrètes, ambitieuses et transformatrices seront mises en place afin de réaliser des progrès durables en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour les prochaines années.