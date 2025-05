Dialogue 28 mai

Si certaines ont décidé de ne pas répondre à l’invitation au dialogue du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye du 28 mai 2025, l’Alliance des écologistes du Sénégal (Ades) elle a décidé d’y aller. Elle l’a fait savoir dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

‘’L’Etat ouvrira du 28 mai au 4 juin 2025, un grand dialogue national axé sur la réforme du système politique de notre pays. L’objectif de ce dialogue, qui se veut inclusif, est de ‘repenser nos institutions, revisiter nos pratiques, et rebâtir la confiance entre l’État et les citoyens’, comme l’a affirmé le chef de l’État dans son discours du 4 avril.

Ce dialogue, qui s’articule autour de dix axes interconnectés, appelle à des réformes profondes et durables du système politique sénégalais’’, souligne dans sa note l’Ades. L’Ades motive sa décision d’y assister par la situation du pays qui ‘’est en mutation et que le dialogue est nécessaire, chaque fois que le pays a besoin d’équilibre et de mesures sur les sujets difficiles’’. Elle reste également persuadée ‘’de l’attachement des nouvelles autorités aux valeurs de la démocratie, à l’Etat de droit et aux vertus du dialogue comme processus inclusif destiné à favoriser le consensus politique gage de paix et de règlement des conflits’’.

Elle est d’avis surtout ‘’que ce dialogue national marque un tournant décisif qui dessine les nouveaux contours politiques et institutionnels de notre République’’. Par ailleurs, elle appelle ‘’toutes les forces vives de la nation à répondre massivement à la coécriture de notre histoire politique, gage d’intelligence collective en faveur de la paix et de la consolidation des acquis démocratiques’’.