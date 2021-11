Dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris, sur la Corniche Ouest, pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations et conformément aux directives du chef de l’Etat, relatives à la lutte contre la pollution visuelle et l’encombrement de la voie publique, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS), en liaison avec l’Ageroute, compte procéder au désencombrement et à la libération, de part et d’autre, des emprises de l’axe routier allant de la ‘’plage de Koussoum à la Mosquée de la Divinité’’.

D’après un communiqué de la DSCOS reçu hier, à EnQuête, les opérations se dérouleront dans la période du 9 au 16 novembre 2021.

‘’Par conséquent, il est demandé, pour la énième fois, à tous les organes disposant de supports publicitaires sur cet axe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les enlever avant la date du 8 novembre 2021, délai de rigueur. Passé ce délai, la DSCOS se réserve le droit de mettre à la disposition de la Fourrière municipale de Grand Yoff, le matériel enlevé, conformément aux textes en vigueur’’, précise la note.