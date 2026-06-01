Malgré l’intensification des tensions géopolitiques et les perturbations de l’offre mondiale, l’Afrique devrait connaître une croissance économique de 4,2 % en 2026, selon un rapport de la Banque africaine de développement.

La croissance économique des pays africains devrait atteindre 4,2 % en 2026, en légère baisse par rapport aux 4,4 % enregistrés en 2025, avant de rebondir à 4,4 % en 2027, selon les conclusions du rapport « Perspectives économiques en Afrique 2026 », publié avant-hier lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement à Brazzaville. Ces chiffres soulignent, dit-on, la résilience persistante du continent face aux tensions géopolitiques, au resserrement des conditions financières à l’échelle mondiale et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Selon cette étude de l’institution panafricaine de développement, la croissance de l’Afrique en 2025 a été soutenue par une meilleure gestion macroéconomique, une production agricole plus solide, des prix élevés des matières premières et la poursuite des réformes structurelles. Ainsi, le continent reste l’une des régions du monde qui affiche la croissance la plus rapide, vingt-deux pays devant connaître une progression supérieure à 5 % en 2025.

Publié sous le thème « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté », le rapport indique que pour maintenir une croissance plus rapide, inclusive et plus résiliente, il faudrait opérer un virage décisif vers une mobilisation et un déploiement de capitaux à grande échelle. Cela inclut le renforcement de la mobilisation des ressources nationales, l’approfondissement et l’intégration des systèmes financiers, l’expansion des marchés de capitaux et le renforcement de l’autonomie de l’Afrique dans le domaine de la finance internationale.

Selon la même source, le continent a enregistré une croissance moyenne de son PIB estimée à 4,4 % en 2025, avec 22 économies affichant des taux supérieurs à 5 %.

Perspectives régionales mitigées

L’Afrique de l’Est devrait rester la région du continent qui connaît la croissance la plus rapide, bien que ralentie, passant de 6,6 % en 2025 à 5,9 % en 2026, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie et des importations liées aux perturbations au Moyen-Orient. Un rebond à 6,4 % est prévu en 2027.

L’Afrique de l’Ouest devrait rester relativement stable, avec une croissance estimée à 4,7 % en 2026, globalement en ligne avec les 4,8 % estimés pour 2025, soutenue par une forte production agricole et la poursuite des investissements dans les infrastructures.

L’Afrique du Nord devrait connaître une croissance de 4,0 % en 2026, contre 4,4 % en 2025, reflétant une baisse de la demande touristique en provenance des pays du Golfe persique et les répercussions plus larges des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’Afrique centrale est l’une des rares régions qui devrait connaître une légère reprise, avec une croissance passant de 3,6 % en 2025 à 3,8 % en 2026, soutenue par des prix du pétrole qui restent élevés.

La croissance en Afrique australe devrait rester modérée, passant de 2,3 % en 2025 à 2,1 % en 2026, pénalisée par un recul de la production minière et agricole et par la hausse des coûts énergétiques.

Les risques de détérioration des perspectives économiques demeurent néanmoins importants. L’inflation devrait rester élevée, à 10,4 % en 2026, ce qui continuera de poser des défis à la stabilité macroéconomique et aux perspectives de croissance.

Les tensions géopolitiques persistantes, conjuguées aux perturbations prolongées des chaînes d’approvisionnement mondiales et du secteur énergétique, pourraient peser davantage sur les équilibres budgétaires et extérieurs en raison de la hausse des prix de l’énergie et des engrais.

Par ailleurs, la volatilité des marchés financiers et la dépréciation des taux de change risquent d’amplifier les vulnérabilités budgétaires et liées à la dette, tandis que la fragmentation mondiale croissante pourrait intensifier les pressions sur les flux de financement extérieur, y compris l’aide publique au développement.

Le cœur du rapport 2026 contient une évaluation sans concessions du déficit de financement du développement de l’Afrique : le continent est confronté à un déficit annuel de plus de 1 300 milliards de dollars pour atteindre les Objectifs de développement durable. La Banque africaine de développement attribue ce déficit à une faible mobilisation des ressources nationales, à une intermédiation financière insuffisante et au resserrement des conditions de financement extérieur.

L’Afrique pourrait débloquer jusqu’à 1 430 milliards de dollars par an, si…

Toutefois, selon la Banque, le problème ne réside pas seulement dans le manque de ressources, mais il vient aussi de la capacité à déployer efficacement les capitaux. Avec des réformes appropriées, renseigne-t-on, l’Afrique pourrait débloquer jusqu’à 1 430 milliards de dollars par an grâce à une meilleure perception des recettes, des investissements publics plus efficaces, la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, des marchés de capitaux plus profonds, des partenariats public-privé élargis, le financement de la diaspora et une meilleure utilisation du capital naturel.

Parmi les principales opportunités identifiées figurent environ 469 milliards de dollars de recettes annuelles supplémentaires grâce à une mobilisation fiscale et non fiscale renforcée, ainsi qu’environ 299 milliards de dollars d’économies potentielles résultant d’une meilleure efficacité des investissements publics.

Les partenariats public-privé sont présentés, par la BAD, comme un levier puissant, chaque dollar supplémentaire d’investissement public étant associé à environ 1,40 dollar d’investissement privé.

Le rapport souligne que les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les assureurs et les fonds souverains, gèrent environ 4 000 milliards de dollars d’actifs. Pour autant, moins de 2,7 % de ces actifs sont alloués aux infrastructures et aux secteurs productifs en Afrique, ce qui souligne un potentiel considérable, à ce jour inexploité.

Le rapport « Perspectives économiques de l’Afrique 2026 » préconise ainsi d’accélérer les efforts visant à renforcer les systèmes financiers africains par le biais de banques panafricaines, de marchés de capitaux intégrés et d’instruments innovants, tels que la finance climatique et la finance islamique.

Le rôle clé de l’Agence africaine de notation de crédit

Le rapport souligne également le rôle de l’Agence africaine de notation de crédit, lancée en janvier 2026, en tant qu’outil essentiel pour remédier aux biais perçus dans les évaluations du risque souverain. Alors que la capitalisation boursière de l’Afrique a atteint 1 200 milliards de dollars en 2024 (multipliée par près de six en deux décennies), l’activité reste concentrée en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria et au Maroc, ce qui souligne la nécessité d’une intégration plus large des marchés.

En outre, le rapport met en évidence l’importance de faire progresser les initiatives continentales, telles que le Mécanisme africain de stabilité financière, afin d’alléger les pressions exercées sur la liquidité, de renforcer la stabilité financière et d’aider les pays africains à gérer les risques liés au refinancement de leur dette à moindre coût.

CHEIKH THIAM