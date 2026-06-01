Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à un garçon de 9 ans ce dimanche dans le quartier Ngaye Ngaye, à Mboro, dans le département de Tivaouane. La victime, identifiée sous le nom de Mouhamed Diop, a été mortellement percutée par un véhicule alors qu’elle se trouvait dans la localité.

Selon les informations recueillies auprès de témoins sur les lieux du drame, l’enfant a rendu l’âme sur le coup. Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour procéder à l’évacuation du corps.

Ce nouvel accident mortel a toutefois remis au cœur du débat les préoccupations des populations concernant les capacités de secours dans la commune. Plusieurs habitants ont dénoncé le temps d’intervention des services de secours, estimant que l’absence d’une brigade de sapeurs-pompiers à Mboro constitue un véritable défi pour la prise en charge rapide des situations d’urgence.

Les populations rappellent qu’un projet de construction d’une brigade de sapeurs-pompiers avait été annoncé par le passé et qu’un site destiné à son implantation avait même été identifié. À ce jour, aucune avancée concrète n’a cependant été enregistrée, selon les habitants.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, les riverains attirent l’attention des autorités sur la multiplication des accidents dans la commune et appellent à un renforcement du dispositif de secours et de sécurité routière. Ils exhortent les pouvoirs publics à accélérer la mise en œuvre du projet de brigade de sapeurs-pompiers afin d’améliorer la couverture des interventions d’urgence dans cette zone.

La disparition tragique du jeune Mouhamed Diop plonge sa famille et ses proches dans une profonde consternation, tout en relançant le débat sur les infrastructures de secours nécessaires pour répondre efficacement aux urgences dans la commune de Mboro.

Ndeye Diallo (Thiès)