Seule une poignée de personnes savait qui était Lamine Yamal (18 ans, 25 sélections et 6 buts) il y a trois ans et demi, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette année, l'ailier de l'Espagne sera l'un des joueurs les plus attendus du Mondial 2026. Une ascension fulgurante qui a surpris l'intéressé lui-même, tel qu'il l'a confié pour le journal AS.

"C'est comme si je jouais depuis dix ans, alors que ça ne fait que trois ans. Il y a quatre ans, je jouais avec mes amis au centre sportif du quartier… Imagine, un gamin qui jouait avec toi au centre il y a trois ans, maintenant, il va jouer en Coupe du monde ! C'est fou, vraiment fou", a avoué la vedette du FC Barcelone.

Le Mondial, Yamal en a rêvé "mille fois, dans (sa) chambre. La Coupe du monde, c'est le summum", a estimé l'Espagnol.