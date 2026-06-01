Pour diriger la commission de la CEDEAO, le président de la République a porté son choix sur le ministre sortant des Forces armées, le général Birame Diop.

Le Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a informé hier, à travers une note, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, a décidé de proposer au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), prévu en juillet 2026, la candidature du Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop, Ministre des Forces Armées de la République du Sénégal, à la présidence de la Commission de ladite organisation.

Cette candidature, renseigne la même source, traduit la volonté du Sénégal de mettre à la disposition de notre communauté sous-régionale une personnalité de grande valeur, reconnue pour son leadership, son intégrité, son expérience du commandement et sa profonde connaissance des enjeux de paix, de sécurité, de gouvernance et d'intégration régionale.

En effet, le Général Birame Diop possède un parcours remarquable au service du Sénégal, de l'Afrique et de la communauté internationale. Il a auparavant exercé, entre autres fonctions, celles de Chef d'état-major général des Armées, de Chef d'état-major particulier du Président de la République ainsi que de Chef d'état-major de l'Armée de l'air.

Son expertise internationale a été consacrée par sa nomination comme Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies auprès du Département des opérations de paix, où il a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention des conflits, de maintien de la paix et de consolidation de la sécurité internationale.

Egalement, il a, pendant plusieurs années, accompagné, à travers le Continent, le Centre d'Études Stratégiques pour l'Afrique (CESA) comme Facilitateur et Conférencier, dans la formation de hauts cadres civils et militaires africains sur les problématiques de Paix, de Développement, de Sécurité et de Défense.

En somme, le profil idéal pour occuper un poste aussi stratégique.

CHEIKH THIAM