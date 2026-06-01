La fin de la saison du Real Madrid a été marquée par une polémique : l'altercation entre les milieux Aurélien Tchouaméni (26 ans, 49 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) et Federico Valverde (27 ans, 49 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison). Présent en conférence de presse ce dimanche, l'international français a tenu à réaliser une mise au point concernant cette histoire.

"Je pensais que cette question allait arriver plus tôt, j'ai eu le temps de me réveiller. Je voulais clarifier certaines choses car je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, et c'est le bon moment pour le faire avant de passer définitivement à autre chose. Evidemment il s'est passé quelque chose, vous l'avez tous entendu et lu. Mais ça a pris des proportions encore plus grandes car l'histoire est sortie dans la presse, elle concerne le Real Madrid et des joueurs importants, donc ça va créer une vive réaction.

Dans la presse, il y a eu tout et n'importe quoi. J'ai entendu parler de bagarre, comme quoi j'aurais donné des coups, ce n'est pas du tout le cas. Après, je n'entrerai pas dans les détails par rapport à ça. Le plus important, le club est au courant. Il y a des choses qui se passent dans un vestiaire qui ne sont pas censées sortir dans la presse. La vie continue. Avec Fede, on a tous les deux un objectif commun : gagner des titres pour le Real Madrid. Donc il n'y a pas de problème. C'était important d'en parler", a répondu l'ancien Bordelais.

De son côté, le président madrilène Florentino Pérez avait déjà minimisé l'importance de cette affaire.