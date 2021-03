La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021, a démarré. Le Sénégal, leader de la poule I (12 pts) et déjà qualifié, affronte le Congo (2e, 7 pts), cet après-midi (16 h) au stade municipal de Kintélé, à Brazzaville.

L’équipe du Sénégal (1er, 12 pts) retrouve les pelouses, après quatre mois d’inactivité. Les Lions, qui ont validé leur qualification à la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021, grâce à leurs victoires en aller et retour (2-0, 0-1) contre la Guinée-Bissau, se déplacent sur la pelouse du Congo (2e, 7 pts) cet après-midi (16 h) pour le compte de la 5e journée de la poule I des éliminatoires. Les hommes du coach Aliou Cissé affrontent les Diables Rouges qui ont besoin impérativement de victoire pour prendre le dernier ticket de qualification du groupe I pour la prochaine Can.

Mais les Sénégalais, qui veulent consolider leur leadership dans cette poule, ne lèveront pas le pied. Selon le sélectionneur national du Sénégal, malgré la qualification, son équipe va jouer ce match à fond et préparer les futures échéances. ‘’Dans le sport de haut niveau, il n’y pas de match sans enjeu. En sélection, on n’a pas la possibilité de voir les joueurs comme en club. Donc, quand on a deux journées, on doit continuer le travail. N’oubliez pas qu’en juin, on a des éliminatoires aussi de la Coupe du Coupe 2022’’.

Le coach juge l’ambiance du groupe satisfaisante et assure avoir à sa disposition ‘’des joueurs très motivés, très concentrés’’. ‘’Nous sommes trente joueurs et l’état d’esprit est bon. Il y a de nouveaux joueurs ; il était important que les cadres puissent être là, les accueillir et faire connaissance avec eux. C’est ça aussi une équipe’’, a-t-il ajouté.

Même si le Sénégal est favori dans ce match, Aliou Cissé déclare avoir ‘’beaucoup de respect’’ pour les Diables Rouges. ‘’Le Congo a toujours était un pays de football ; fourni de grands joueurs sur le continent. Le football congolais n’est plus à présenter. C’est vrai qu’aujourd’hui, on est dans des conditions un peu difficiles avec la pandémie, la circulaire qui a chamboulé les plans de tous les sélectionneurs. Mais je suis sûr que mon homologue du Congo a un bon plan et de très bons joueurs pour faire face à l’équipe du Sénégal’’.

Pour le coach sénégalais, même si l’effectif du Congo ne dispose pas de nombreux expatriés, le fait que la plupart des joueurs jouent chez eux peut constituer un point fort de l’adversaire. ‘’Le Congo était au dernier Chan. Cela veut dire qu’il y a un bon réservoir qui est là. C’est une équipe qu’on connait. L’automatisme est là, du fait que la plupart d’entre eux évoluent au plan local. Cela aussi peut être un avantage pour le Congo’’.

Les Diables Rouges ont un nouveau coach, depuis le départ de Valdo, début mars 2021. C’est Barthélémy Ngatsono, sélectionneur de l’équipe locale, quart-de-finaliste du dernier Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2020, qui présidera aux destinées de l’équipe congolaise. Ce changement d’entraineur, souligne Cissé, ‘’constitue souvent une source de motivation supplémentaire pour les joueurs’’.

Par conséquent, le sélectionneur du Sénégal s’attend à ‘’un match très difficile, face à une très bonne équipe du Congo’’.

La Guinée-Bissau en quête de relance à Manzini

L’autre affiche de la poule I oppose la lanterne rouge, l’Eswatini (4e, 1 pt), à la Guinée-Bissau (3e, 3 pts) en début d’après-midi (13 h). Après leur deux défaites successives face au Sénégal, les Djurtus essayeront de se relancer face à des Eswatiniens déjà éliminés. En cas de victoire, les Bissau-Guinéens pourraient revenir à un point du Congo, si celui-ci est défait par les Lions, en attendant leur confrontation à Bissau, pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can-2021.

ALIOU CISSE - COACH DES LIONS

‘’Donner plus de chances aux autres joueurs’’

Le sélectionneur national du Sénégal a annoncé la couleur, hier, en conférence de presse d’avant-match contre le Congo. Aliou Cissé a déclaré vouloir procéder à une revue de son effectif. On devrait donc voir des changements dans le 11 de départ, avec la titularisation de quelques-uns parmi les nouvelles recrues. Avec la non-qualification de Kalidou Koulibaly (cumul de cartons jaunes contre la Guinée-Bissau) et l’absence de Youssouf Sabaly, la défense sénégalaise devrait être fortement remaniée.

Refus des clubs français de libérer les joueurs

‘’Ce fut un marathon. Ce fut le cas pour tous les sélectionneurs du continent africain. Vous êtes au courant de cette circulaire 17-49 qui ne nous a pas permis, dans un premier temps, de disposer de nos meilleurs joueurs partout dans le monde. La Fifa a donné pleins pouvoirs aux clubs de refuser de libérer leurs joueurs. Cela aussi nous a permis de voir le comportement de certains clubs vis-à-vis de nos sélections. C’était aussi une occasion de voir l’état d’esprit de nos joueurs dans ces moments. Aujourd’hui, pratiquement tous les cadres sont là, malgré les interdictions. Cela prouve que cette équipe du Sénégal est en train de vivre et que les garçons sont motivés à venir représenter leur pays. Ça, c’est vraiment une avancée qu’il ne faut pas négliger dans les sélections sénégalaises.’’

L’enjeu du match

‘’Dans le sport de haut niveau, il n’y pas de match sans enjeu. Ce match-là a des enjeux, parce que nous venons au Congo qui a besoin de se qualifier. Nous savons que ce sera un match difficile. Les matches Congo-Sénégal ne sont pas faciles, bien qu’on les ait battus deux fois sur le même score de 2-0. On avait fait une très belle première mi-temps et, en seconde période, cette équipe congolaise nous a créé quand même beaucoup de problèmes. On a du respect pour cette équipe.’’

Le groupe du Sénégal

‘’Le Sénégal, aujourd’hui, regorge énormément de potentialités, de joueurs partout dans le monde. C’est à travers ces matches qu’on peut changer le groupe, les stratégies, donner plus de chances aux joueurs qui n’ont pas l’habitude de venir jouer avec nous. Nous aussi comme staff, on attend des réponses. Ces matches nous permettent de faire une revue d’effectif et donner la possibilité à d’autres joueurs de pouvoir jouer. On essayera de mettre la meilleure équipe pour représenter le Sénégal.’’

KALIDOU KOULIBALY (DEFENSEUR DES LIONS) ‘’Quand la sélection joue, j’ai à cœur de représenter le pays’’ ‘’Je suis arrivé hier soir. J’avais à cœur de venir au Congo, même ne pouvant pas jouer ce match, je voulais être avec le groupe. On ne se voit pas très souvent, mais le groupe est vraiment uni. Et quand on a la possibilité de venir en sélection, il faut vraiment venir de tout cœur. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. C’était important que tous les cadres de l’équipe soient présents. On a discuté avec le coach, on est tous venus pour bien préparer ce match contre le Congo, voir des joueurs qu’on n’avait jamais vus, des joueurs qui jouent au pays comme Madické, ça fait plaisir de l’avoir avec nous dans cette sélection sénégalaise. On a bien préparé ce match de (cet après-midi). On sait que ça va être un match très difficile, parce que le Congo a besoin de gagner absolument. Nous aussi, on a besoin de revoir tous les joueurs, de montrer que le Sénégal est prêt à faire les qualifications pour la Coupe du monde. On a le potentiel pour mettre l’équipe du Congo en difficulté. J’espère que ce sera un très bon match. Je ne serai pas présent sur le terrain, mais je le serai en tribunes pour mes frères sénégalais. C’est dommage que je ne puisse pas jouer ce match. Quand la sélection joue, j’ai à cœur de représenter le pays, aider mes coéquipiers à gagner le match. Je sais que le Congo a récupéré beaucoup de joueurs, surtout leurs stars. Nous aussi on a nos stars. On va essayer de faire un gros match et sur le terrain, on aura vraiment des joueurs de qualité. On l’a vu hier (mercredi, Ndlr) à l’entrainement où il y avait beaucoup de qualité technique, mais aussi mentale.’’

Programme Vendredi 13h Burundi - Centrafrique Eswatini - Guinée-Bissau 16h Cap-Vert - Cameroun Congo - Sénégal Niger - Côte d’Ivoire 19h Mauritanie - Maroc

LOUIS GEORGES DIATTA