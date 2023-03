ALIOU CISSE SUR SENEGAL-MOZAMBIQUE

‘’Notre option, c’est de nous qualifier’’

En conférence de presse d’avant-match, hier, Aliou Cissé a indiqué que la seule option qui vaille, c’est de gagner contre le Mozambique pour se rapprocher de la qualification à la Can-2023.

LOUIS GEORGES DIATTA

Le groupe

‘’L’ambiance est plutôt bonne et les joueurs sont très contents d’être là et surtout concentrés sur ces 3e et 4e journées. Ce sont deux matchs très importants, surtout quand on regarde le résultat entre le Bénin et Rwanda. En gagnant ce match, cela nous permettra de prendre une option pour la qualification.’’

La défense

‘’C’est une très bonne question et c’est vrai que notre défense a évolué de plus de 50 %. Je peux y ajouter le gardien de but Édouard Mendy. Disons que sur les cinq joueurs qui ont constitué la défense lors du dernier Mondial, trois ne sont pas là. Mais dans l’équipe nationale, il faut aussi donner la possibilité à d’autres garçons de s’exprimer et de voir ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. Il y a aussi des garçons expérimentés comme Koulibaly et Sabaly qui connaissent la maison et qui aideront les nouveaux à s’intégrer dans l’équipe.

De toute façon, il faut commencer un jour et si l’occasion se présente pour eux, ils seront prêts. Ce que j’ai vu à l’entrainement me rassure et je sais que n’importe qui d’entre eux sera à la hauteur de l’événement.’’

L’adversaire

‘’Comme je le disais en conférence de presse de publication de la liste, c’est notre challenger. Ils ont quatre points. Avec ce qui s’est passé entre le Bénin et le Rwanda (1-1), ça va les motiver davantage. C’est une équipe qui est allée gagner au Bénin et n’a pas encore perdu de match. Ce sont des gagneurs, on le sent. À l’intérieur de cette équipe, il y a de très bons joueurs, des individualités qui sont assez intéressantes. On va vers un match assez compliqué, très difficile. Mais notre option, aujourd’hui, c’est de nous qualifier. On est les tenants du titre, il est important de bien aborder ce match en respectant l’adversaire comme il se doit.’’

Mixage entre expérience et jeunesse

‘’Il y a un gros potentiel de joueurs sénégalais partout dans le monde. L’équipe n’est fermée aucun joueur, que ce soit Ousmane, Sidibé qui est champion d’Afrique du Chan. S’ils sont là, c’est parce que ce sont des alternatives crédibles. Maintenant, si on a une possibilité de lui donner du temps de jeu, selon la physionomie du match et ce dont on aura besoin, il est compétitif. Il a fait une bonne semaine sur trois, quatre séances d’entrainement qu’on a faites. Il a l’air d’être en jambes, motivé. Il fait aussi partie de nos plans.’’

La jeune garde

‘‘Ces garçons qui sont là on de la qualité. Jeunes, moins jeunes, je crois que ce qui est important, c’est le mixage de tout ça. Dans une équipe, tout le monde est important. On a besoin aussi bien de cette expérience que de cette jeunesse pour apporter de l’insouciance. Ce sont des jeunes qui ont de la qualité et qui ne sont pas loin du groupe de départ. Qu’ils soient là et qu’ils apprennent de cette équipe nationale et qu’ils comprennent ce qu’est la compétition de haut niveau. Ce mixage, c’est ce qu’on a réussi à faire depuis quelques années. Donc, on continuera à le faire tout en gardant une ossature de l’équipe du Sénégal.’’