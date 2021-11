Alors que la phase de poules vient de se terminer, ce mardi 16 novembre, on connaît désormais les 10 nations qui auront l’occasion de décrocher un des cinq tickets pour la Coupe du monde 2022. Le Cameroun, l’Algérie, la Tunisie et le Nigeria ont complété le tableau des barrages.

Les Lions indomptables matent les Eléphants

Comme en 2018, la Côte d’Ivoire regardera la Coupe du monde à la TV en 2022. Alors qu’un nul suffisait à les qualifier pour les barrages, les Eléphants ont tout perdu en s’inclinant face au Cameroun (1-0) ce mardi au Stade Japoma à l’occasion de la ‘’finale’’ du groupe D des éliminatoires. C’est donc le pays-hôte de la prochaine Can, qualifié en présence de public et dans une belle ambiance, qui participera aux barrages. Dans leur 3-4-3 à vocation défensive, les Ivoiriens ne tremblaient pas au cours d’un début de match fermé et marqué seulement par la sortie précoce sur blessure du latéral gauche camerounais Tolo, remplacé par Mbaizo.

La physionomie semblait donner raison à l’approche prudente des visiteurs, mais il suffisait d’une récupération de Hongla dans les pieds de Cornet pour trouver Toko-Ekambi dans la surface et permettre au Lyonnais d’ouvrir le score (1-0, 22e) ! Dos au mur et contraints de revoir leurs plans, les hommes de Patrice Beaumelle apparaissaient d’abord à court de solutions. En manque à la fois d’inspiration et d’efficacité, la Selefanto peinait à appuyer sur l’accélérateur au retour des vestiaires et ce sont au contraire Aboubakar puis Choupo-Moting qui manquaient le but du KO en contre. Les Eléphants se montraient enfin plus menaçants durant les 20 dernières minutes mais la tête lobée d’Haller allait mourir sur le haut de la barre, puis le tir de Sangaré filait juste à côté du but d’un Onana battu, alors que l’entrant Christian Kouamé manquait sa reprise dans la surface durant le temps additionnel. Au Cameroun les barrages, à la Côte d’Ivoire les regrets.

Les Fennecs secoués par les Etalons passent difficilement

A l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, l'Algérie a été accrochée par le Burkina Faso (2-2) ce mardi. Pourtant, à deux reprises, les Fennecs ont pris l'avantage au score grâce à Mahrez (21e) et Feghouli (68e). Mais le suspense a été entier jusqu'au bout avec des réalisations de Sanogo (37e) et Dayo (83e, sp). Au classement du groupe A, l'Algérie reste à la première place, avec 2 points d'avance sur le Burkina, et se qualifie donc pour les barrages.

La Tunisie qualifiée haut la main

Mise sous pression par sa défaite de samedi contre la Guinée Equatoriale (1-0), revenue à sa hauteur, la Tunisie n’aura pas tremblé ce mardi. Malgré le huis clos prononcé à la dernière minute au Stade de Radès, les Aigles de Carthage ont survolé leur match contre la Zambie (3-1) à l’occasion de la dernière journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 afin de valider leur billet en barrages. Dans le même temps, la Guinée Equatoriale, qui a dû se contenter d’un match nul en Mauritanie (1-1), avait de toute façon échoué à mettre la pression.

Le point du bonheur pour le Nigeria

Qualifié pour les trois dernières Coupes du monde, le Nigeria se donne les moyens de répondre à nouveau présent en 2022. Les Super Eagles ont validé leur billet pour les barrages malgré leur match nul concédé à domicile face au Cap-Vert (1-1), ce mardi au Teslim Balogun Stadium de Lagos, à l’occasion de la 6e journée du groupe C des éliminatoires. Les Requins Bleus étaient en effet dans l’obligation de s’imposer tandis qu’un match nul suffisait aux hommes de Gernot Rohr. La partie ne pouvait pas mieux commencer pour les Nigérians.

Dès la 1ère minute, Osimhen ouvrait en effet le score en profitant d’une déviation involontaire de Lopes sur un coup franc de Moses Simon (1-0, 1ère). La joie était toutefois de très courte durée car Stopira égalisait presque aussitôt en se jetant à bout portant sur un corner de Rocha sur lequel la défense des Super Eagles se montrait particulièrement passive (1-1, 5e). Derrière, les triples champions d’Afrique poussaient pour reprendre les devants, mais personne ne coupait la remise de la tête d’Osimhen à bout portant, tandis que Vozinha sortait le grand jeu pour détourner la frappe d’Aribo puis le coup franc vicieux de Simon avant la pause. Moins remuants en seconde période, les Nigérians laissaient un peu d’espoir au Cap-Vert pour revenir, mais les hommes de Bubista n’en profitaient pas et c’est donc le Nigeria qui passe. Dans l’autre match du groupe, le Liberia a disposé de la Centrafrique (3-1) pour coiffer les Fauves sur le fil à la 3e place.

