Une opération combinée entre la Cellule aéroportuaire anti-trafics africaine (CAAT) et la Docrtis a permis d’interpeller, à l’AIBD, une dame qui partait pour Casablanca, avec 825 g de cocaïne cachés dans son soutien-gorge et dans sa culotte. Deux autres personnes à Dakar avec 70 g de crack ont aussi été arrêtées.

Une opération combinée menée par la Cellule aéroportuaire anti-trafics africaine (CAAT) de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et la Direction de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) a permis, avant-hier, de mettre la main sur trois suspects, entre Dakar et Diass.

Selon nos informations, la dame A. Ba faisait l’objet de soupçons, depuis un certain temps. Ainsi, ses moindres faits et gestes étaient surveillés. Elle a été interpellée par la CAAT, à l’AIBD, alors qu’elle se rendait dans la capitale du Maroc, Casablanca. Nos interlocuteurs renseignent que 825 g de cocaïne, soigneusement cachés dans son soutien-gorge et dans sa culotte, ont été trouvés par-devers elle, lors d’une fouille.

Selon les premiers éléments de l’enquête, elle est l’expéditrice de la drogue. Son interrogation, confient nos interlocuteurs, a permis de savoir que la poudre blanche a été fournie par le nommé R. I. Akpa, âgé de 59 ans, résidant à Ouest-Foire.

Dès que la drogue a été saisie, les limiers de la Docrtis ont été saisis. Ils ont fait une visite inopinée chez le présumé fournisseur. La perquisition leur a permis de mettre la main sur 70 g de crack. Ensuite, l’enquête a permis de mettre la main sur la fille d’A. Ba, du nom de V. Huchard, qui est née en 1980. Elle a été conduite dans les locaux de la Docrtis pour les besoins de l’audition. A. Ba a, elle, quitté les locaux de la CAAT à l’AIBD pour rejoindre ses acolytes à Dakar, dans les locaux de la Docrtis, pour la suite de l’enquête.

Sans doute que cette affaire n’a pas encore livré tous ses secrets. Pour l’heure, les trois suspects sont en train d’être cuisinés par les enquêteurs, histoire d’en savoir davantage sur ce trafic de poudre blanche. L’on nous signale aussi qu’A. Ba, V. Huchard et R. I. Akpa seront déférés au parquet, une fois l’enquête bouclée par la Docrtis. Les enquêteurs visent les délits d’association de malfaiteurs, d’entente avec un réseau international, de détention et de trafic international de drogue.

CHEIKH THIAM