Expert senior en tourisme, fort de 33 années d'expérience, diplômé en tourisme, hôtellerie, transport aérien et gestion aéroportuaire, Mouhamed Faouzou Déme est le Président du Conseil africain du tourisme francophone et Président du club « Parlons tourisme du Sénégal ». Il convoite le poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme. Dans cet entretien, il évoque ses objectifs, ses motivations et son programme.

Parlez-nous un peu de ce poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme ainsi que de vos motivations.

C'est une question très intéressante et exaltante ! Le poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme est stratégique et très important. Le Secrétaire Général est chargé de définir la politique du tourisme dans le monde, de veiller au renforcement de la résilience et à la promotion des destinations touristiques, à la sécurité et à la fluidité des voyages, tout en exploitant le potentiel du tourisme pour protéger le patrimoine culturel et naturel. Il doit également soutenir les États, les acteurs et les communautés sur le plan économique et social.

Il est essentiel de rappeler que l'objectif fondamental de l'ONU Tourisme est de promouvoir et de développer le tourisme afin de contribuer à l'expansion économique, à la compréhension internationale, à la paix, à la prospérité, ainsi qu'au respect universel des droits des voyageurs et des touristes.

En ce qui concerne ma motivation, elle va au-delà de ma passion pour le tourisme. Je souhaite donner à l'Afrique et au Sénégal la place qu'elles méritent au vu de leurs potentiels touristiques. C'est également une première dans l'histoire de l'ONU Tourisme qu'un acteur expert de l'Afrique de l'Ouest se présente volontairement pour diriger cette institution. L'Afrique évolue, les paradigmes changent, et les discours aussi, notamment au Sénégal, où le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier Ministre nous inspirent par leur courage et leur ambition pour un Sénégal prospère. J'ai à cœur de donner au Sénégal et à l'Afrique la dimension touristique qui leur revient, de développer le tourisme africain à l'échelle internationale, pour offrir davantage de visibilité et d'opportunités d'investissements multiformes.

Quels sont vos atouts pour convaincre le jury ?

Si l'on parle d'atouts pour convaincre le jury, une simple lecture de mon parcours professionnel, de mes expériences et des postes de responsabilité tant dans le privé que dans le public suffira. Je suis honoré de nombreuses nominations et décorations à travers le monde, sans oublier que mon pays a encore une fois montré sa maturité en matière de démocratie, de politique et de paix. Je suis deux fois sélectionné dans le magazine Africa et International Hospitality de New York parmi les 100 et 30 experts et acteurs les plus influents. Je suis décoré par le World Travel Tourism Network comme 25e personnalité du monde du tourisme. Je suis également à mon deuxième ouvrage sur le tourisme et participe en tant qu'expert à la plupart des rencontres internationales, où mes communications sont très attendues et appréciées.

J'ai voyagé partout et parle français, anglais et arabe, en plus d'être un ami du monde du tourisme.

Une fois élu ou nommé, quelles seront les retombées pour le tourisme sénégalais en particulier et l'Afrique en général ?

C'est la meilleure question que vous ayez posée. Je m'engage à offrir au Sénégal et à l'Afrique une meilleure visibilité, des opportunités de grande envergure, et une voix qui fera un écho positif dans l'une des institutions où se définit l'avenir du tourisme dans le monde. L'avantage d'avoir un Africain, Sénégalais de surcroît, à la tête de l'ONU Tourisme est particulièrement significatif, symbolique et prometteur d'un avenir plus radieux et rentable pour le tourisme. Ceci est dû au fait que l’Afrique, et particulièrement le Sénégal, ont montré un courage et une détermination à changer de paradigmes ainsi que les règles d’une Afrique longtemps soumise aux puissances coloniales.

Je souhaite que mon programme de politique générale et de gestion mette l'accent sur l'ouverture, la paix et le renforcement qualitatif et quantitatif au plan institutionnel et organisationnel de l'ONU Tourisme, ainsi que du leadership de ses membres à l’échelle mondiale. Mon programme sera centré sur l’agenda 2030, qui traite des grandes questions telles que la durabilité, l'innovation, l'entrepreneuriat, l’investissement public et privé, et l'autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme. À ce titre, je m’engage à maximiser le potentiel du secteur du tourisme africain, à le rendre plus authentique, plus accessible et plus propre. L'industrie du tourisme et des voyages doit mener le monde vers une nouvelle étape de prospérité, de solidarité, de paix inclusive, de sécurité et de sûreté, tout en relevant la notoriété et l'efficacité de l'ONU Tourisme, à la tête de laquelle se trouvera un Sénégalais soutenu par Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et tous les États africains.

J'ai à cœur d’offrir à l'Afrique et au tourisme la chance de valoriser son potentiel touristique avec une voix plus forte au sein de l'ONU Tourisme. Ma simple présentation de candidature ouvre déjà de grandes perspectives pour le Sénégal, sans oublier la visibilité que ma présence à la tête de l'ONU Tourisme offre au Sénégal sur le plan de la diplomatie et de notre leadership international.

PAR CHEIKH THIAM