Directeur Général du Port autonome de Dakar (PAD) durant presque tout le magistère d’Abdoulaye Wade, Bara Sady a tenu à rendre hommage à l’ancien Président en revenant sur son apport dans le développement de l’infrastructure portuaire au Sénégal.

Pouvez-vous revenir sur votre relation avec le Président Abdoulaye Wade?

En tant que natif de Kébémer, j’ai entendu parler de Maitre Abdoulaye Wade, dès ses débuts en politique. Il fréquentait notre grand frère, Elhadj Mamadou SADY, qui faisait partie de ses premiers compagnons politiques. A son élection à la Présidence de la République, je me trouvais déjà au Port Autonome de Dakar, que j’avais intégré le 1er Février 1988.

C’est le fils de El Hadj Mamadou Sady, Monsieur Talla SADY, qui m’a informé avoir évoqué mon nom, dans un entretien qu’il a eu avec le Président, lors d’un déplacement qu’ils ont effectué ensemble à l’étranger. A leur retour, le Président m’a accordé une audience, pour en savoir davantage sur le fonctionnement du PAD. Durant cette audience, le Président Wade s’est montré très intéressé par l’activité du port, posant des questions sur son fonctionnement et son devenir par rapport à la concurrence sous régionale, qui devenait de plus en plus forte. A la fin de l'audience, il m’annonça qu’il allait me promouvoir au poste de Directeur général du Port autonome de Dakar.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre compagnonnage avec le président Wade

Ce qui m’a beaucoup fasciné, c’est surtout, ses capacités intellectuelles et ses références académiques qui forçaient le respect. Le président Wade est un personnage exceptionnel, qui aimait beaucoup échanger avec ses interlocuteurs, toujours à la recherche d’idées novatrices et de solutions innovantes. Il aimait aussi, challenger ses interlocuteurs pour mesurer la certitude de leurs connaissances, ou leurs capacités et engagements.

Quel rôle a-t-il joué dans le développement de l’infrastructure portuaire du Sénégal?

Le Président Wade nous a beaucoup soutenu et encouragé dans ce domaine, à travers diverses actions. Il a encouragé fortement notre décision et engagement, de solliciter le marché obligataire pratiquement méconnu, à cette période, par les sociétés publiques qui étaient accrochées aux banques privées classiques. Seules la Sonatel et les Industries chimiques du Sénégal étaient présentes sur le marché obligataire de l’UEMOA, à cette période.

La coopération internationale -Banque Mondiale et Agence française de développement notammen, étaient pratiquement opposées à ce nouveau mode de financement, qui menacerait leurs influences dans la sous-région. Malgré tout, notre décision de solliciter le marché obligataire de L’UEMOA fut concrétisée et connut un très grand succès dans toute la sous-région, avec une souscription record de cinquante milliards de FCA, sur trente milliards sollicités au départ, devenant ainsi, le plus grand montant recueilli par une entreprise publique dans la sous-région. Cet emprunt de trente milliards a permis de réaliser une plateforme logistique de 25 hectares aux abords du port de Dakar, comportant des espaces de stockage exceptionnels et des parkings pour gros porteurs, de même que des bureaux pour les administrations. Cet emprunt a permis aussi d’assurer le financement des travaux d’extension du terminal à conteneurs du PAD.

Outre ces réalisations, quelles sont les grands projets portuaires réalisés sous son magistère ?

Oui, il s’agit de la gare maritime internationale, permettant des conditions d’accueil optimales pour les passagers devant se rendre à Gorée et à Ziguinchor. Mais, ce que beaucoup de sénégalais ignorent, c’est que le Président Wade est aussi, à la base du nouveau Port de Ndayane en cours de réalisation, qui, certainement, fera la fierté de la communauté portuaire dakaroise.

En effet, c’est sous son magistère, que nous avons initié l’idée de la concession du terminal à conteneurs, avec, entre autres engagements pour le concessionnaire retenu, non seulement le versement d’un ticket d’entrée de trente milliards de Fcfa, mais aussi et surtout, un engagement contractuel de réaliser un port dit « du futur » tel que prévu dans la convention. Le critère de seuil de trafic à atteindre, prévu par la convention de concession, liant DpWorld et le PAD, indiquait bien que le démarrage des travaux de ce port était conditionné par l’atteinte d’un trafic cible, mentionné dans la convention.

Dans un premier temps, il était retenu de le faire à Bel Air, mais par la suite ce site a été jugé inadapté. Le projet a finalement été délocalisé, d’abord sur Bargny, ensuite sur Ndayane. Mittal était d’ailleurs sur le coup, mais s’est retiré par la suite. C’est donc un long processus dont les premiers jalons ont été posés sous Abdoulaye Wade. C’est un projet très ambitieux qui pourrait faire du Sénégal un hub en Afrique.

Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour le Sénégal et le Port et j’ai tenu particulièrement à lui rendre hommage. Je le remercie également de m’avoir fait confiance.

MOR AMAR