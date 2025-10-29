Annoncé tout proche de la sortie lundi, Habib Beye a finalement été maintenu sur le banc de Rennes pour le match de mercredi face à Toulouse. L'entraîneur rennais est revenu sur sa situation ce mardi en conférence de presse. L'avenir de Beye à Rennes reste très incertain.

Habib Beye a grillé un joker. Annoncé sur le départ après la défaite contre l'OGC Nice (1-2) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur du Stade Rennais sera bien sur le banc des Rouge et Noir mercredi (21h05) face à Toulouse. Le technicien a été maintenu à son poste hier après une réunion avec son président Arnaud Pouille.

Une victoire à Toulouse ou la porte ?

Présent en conférence de presse à la veille d'un match très important pour son avenir, le coach rennais est revenu sur ce rendez-vous avec son patron. «Il s'est dit beaucoup de choses. On a fait un bilan de tout ce qu'il se passait actuellement. Le plus important, c'est le focus qu'on doit avoir sur ce match à Toulouse. On a la chance de pouvoir remonter très, très vite à cheval et de gagner un match à Toulouse où ce sera un match difficile. Dans la situation dans laquelle nous sommes, oui, il faut gagner » , a-t-il reconnu.

Gagner demain pour ne pas céder sa place sur le banc ? «Dans le métier que nous faisons, je ne vois pas ça comme un ultimatum. On fait un métier qui est formidable. On a la chance de vivre cette passion, d'être avec les joueurs. Je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable» , a poursuivi Beye, avant d'évoquer la possibilité d'un licenciement : «La question s'est posée, oui je pense qu'elle a été posée. Par moment, je pense qu'elle a été arrêtée. Aujourd'hui, des gens croient encore en ce qu'on veut faire et ce qu'on est, ici au Stade Rennais.»

H. Beye - «ça devait s'arrêter...»

Malgré les rumeurs sur une fracture avec une partie de son vestiaire, l'ancien défenseur assure garder la main sur son groupe. «Le soutien de mes joueurs, je pense que je l'ai tout le temps. Je trouve qu'ils sont aujourd'hui dans l'adhésion et dans ce qu'ils ont montré sur le terrain, ça prouve qu'ils ont une adhésion totale à ce qu'on veut faire» , a enchaîné l'homme de 48 ans, qui affirme n'avoir jamais pensé à abandonner : «Je n'ai jamais été prêt à partir. Jamais je ne lâcherai ce poste-là, jamais je ne lâcherai ma passion qui est d'entraîner.»

Beye est néanmoins conscient d'être passé tout près de prendre la porte dans ce début de semaine. «On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s'arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j'ai l'énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain» , a déclaré l'ancien international sénégalais. En cas de défaite, ses dirigeants pourraient finalement opter pour un changement d'entraîneur afin de relancer une équipe seulement 10e de Ligue 1, avec seulement deux victoires au compteur en neuf matchs.

MAXIFOOT