Fadilou Keita n’est pas au bout de ses peines. Selon Me Koureyssi Ba, le coordonnateur national du « Nemeeku Tour » a été extrait, hier matin, pour s’entendre notifier de nouvelles poursuites. Cette fois-ci, il est inculpé ‘’pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat ou complot contre l’autorité de l’Etat en relation avec une entreprise terroriste et provocation directe à un attroupement armé’’.

La robe noire ajoute qu’il a été assisté par Mes Assane Dioma Ndiaye et Serge Toupa Diédhiou. Le fils de Nafi Ngom Keita fait les frais d’un réquisitoire supplétif du parquet en date du 5 Juin, reçu le 6 Septembre. Pour rappel, lErreur ! Nom du fichier non spécifié.e membre de Pastef avait été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles le 9 Décembre 2022 suite à un post sur Facebook, puis du chef des autres actes et manœuvres de l’article 80, le 25 Janvier 2023, après avoir évoqué l'affaire des disparitions de l'adjudant Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou.