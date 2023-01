Faits principaux marquants en 2022 au Sénégal

Les Grandes lignes événementielles au Sénégal pour l’année 2022 se déclinent sur le triptyque : économique, politique et sportif.

Si nous savons que le Sénégal fait partie intégrante de l’Afrique et du monde dont la marche affecte inéluctablement son évolution, nous pouvons considérer que certains événements majeurs intervenus en 2022, ont fort impacté la vie des sociétés africaines et sénégalaises.

La guerre en Ukraine intervenue le 24 Février 2022 avec ses conséquences désastreuses sur les structures productives notamment agricoles ainsi que le boycott des exportations russes dans les pays de l’OCDE, a créé une tension inflationniste mondiale qui gangrène les économies de la planète dont le Sénégal, après les ravages de la covid 19. Nous pouvons dire que le monde actuel traverse la plus sévère crise de son histoire avec les impacts considérables sur la baisse de l’offre mondiale de biens et services consécutive à la survenue de deux facteurs cumulatifs négatifs extrêmement pernicieux ,la pandémie de la covid 19 et la guerre en Ukraine ; Quand nous assistons à une crise profonde de l’offre alors que la demande mondiale des biens et services s’accroit considérablement, la tension inflationniste devient extrême .

Cette tension inflationniste a notablement grevé le pouvoir d’achat des consommateurs sénégalais et ralenti l’évolution de notre croissance économique en 2022, ainsi que partout ailleurs dans le monde .Il s’y ajoute que le dollar qui reste la monnaie internationale de paiement connait des appréciations sensibles ,aggravant le niveau général des prix des biens de consommation et d’équipement dans les pays hors zone dollar. Le cout des transports internationaux subi par ricochet des variations à la hausse qui dépasse l’entendement ; Toutes choses qui font qu’une nouvelle crise économique mondiale de large ampleur, au vu des nombreuses perturbations dans les échanges internationaux provoquant des pénuries et accroissant d’avantage le niveau général des prix, a affecté le monde en 2022.

A cette grave crise économique résultant de la survenue de la guerre en Ukraine et de la pandémie de la covid 19 , s’ajoute la crise climatique qui a particulièrement détruit les écosystèmes affectant les structures économiques agricoles un peu partout dans le monde en 2022 avec les sècheresses et inondations selon les zones écologiques et la dégradation de l’environnement marin . Avec ces effets cumulatifs nuisibles de large portée, la production mondiale de biens alimentaires en a pris un sérieux coup en 2022.

L’embellie cependant pour le Sénégal qui a développé une résilience extraordinaire devant les chocs exogènes s’apprécie sur la robustesse de la structure économique sénégalaise consécutive à une croissance économique régulière autour de 6% ces dernières années, laquelle a permis la réalisation d’infrastructures de développement assez consistantes.

Au plan infrastructurel et de la mobilité, nous avons assisté au Sénégal à des réalisations révolutionnaires relatives, aux nombreux ponts pour le désenclavement de certaines parties du Sénégal et auto ponts dans la capitale, à la mise en service du TER ET SES NOMBREUX IMPACTS POSITIFS SUR LA MOBILITE dans la région de Dakar et au-delà, aux nombreuses autoroutes et routes (Tamba –Kidira).

-Au plan politique, nous avons connu deux élections locales et législatives au mois de Mars et Juillet 2022 qui ont vu la progression de l’opposition ; La progression de l’opposition dans l’électorat résulte fondamentalement du contexte défavorable due aux chocs exogènes , climatiques et économiques (inondations , inflation, hausse du dollar).Bien entendu , organiser des élections dans un tel contexte défavorable ,ne pourra convenir à aucun régime pour avoir des majorités écrasantes, encore que la proximité entre les deux élections ainsi que le suffrage direct qui a profondément modifié la donne pour les élections de maires et de présidents de conseils départementaux ,sont demeurés des éléments contraignants par rapport à la période antérieure.

Au plan sportif, nous avons vu la coupe d’Afrique gagnée par le Sénégal et sa qualification en huitième de final de la coupe du monde, classant notre pays parmi les meilleures équipes du monde.

Sur les perspectives, la chose inédite au Sénégal est constituée par l’entrée de notre pays dans l’ère du pétrole et du gaz. C’est une grande chance pour le Sénégal qui attend en 2O23 DES REVENUS ASSEZ IMPORTANTS POUVANT FOUETTER SENSIBLEMENT LA CROISSANE et l’EMERGENCE DE NOTRE PAYS ,EN DEPIT DES CONDITIONS INTERNATIONALES DEFAVORABLES. Cette occasion doit être saisie pour optimiser l’utilisation des revenus exceptionnels pour renforcer le développement économique, la cohésion sociale et l’unité nationale dans notre cher pays.

Economiste

Rue Faidherbe X Pierre Verger