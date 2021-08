A une semaine de l’assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le consensus autour de la présidence de l’instance faitière du ballon rond s’effrite avec le retrait de Saër Seck, qui a fait part de sa décision, hier, dans un communiqué parvenu à EnQuête.

Au moment où tous les yeux et oreilles sont braqués sur Mady Touré, voilà Saër Seck qui capte toute l’attention des Sénégalais. Le président de l’Institut Diambars a décidé, au moment où on s’y attendait le moins, de ‘’se retirer’’ du consensus. A une semaine de l’assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue le 7 août prochain, il s’est résolu à ne plus faire partie du processus qui consistait à ‘’fusionner’’ les programme des différents candidats ‘’en un programme commun consensuel devant servir de référence à l’action fédérale durant le prochain mandat’’.

Dans une correspondance adressée aux Sénégalais et particulièrement aux acteurs du football, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a fait part de sa résolution ultime. Dans ce communiqué, Saër Seck dénonce le non-respect des ‘’conditions’’ qu’il avait posées à la signature du protocole d’Eden Roc, le 22 juillet dernier. Selon lui, son adhésion au consensus était subordonnée à l’établissement d’une feuille de route consistant à permettre à Augustin Senghor ‘’de conduire le consensus jusqu’à la Coupe du monde 2022 pour essayer de parachever l’importante œuvre réalisée et ensuite de permettre et favoriser une nouvelle gestion avec l’arrivée d’un nouveau Président’’ et non de ‘’rester pour la totalité du mandat’’.

Malheureusement, constate le président de Diambars, ‘’depuis lors (jeudi 22 juillet) le Comité en charge de la médiation pour trouver un consensus n’a pas convoqué cette réunion’’. Par ailleurs, Saër Seck fustige l’attitude du président sortant qui a décidé de briguer un quatrième mandat à la tête de la FSF. Augustin Senghor, dit-il, devait ‘’prendre du recul et de la hauteur pour aider à trouver un consensus entre les autres candidats’’. ‘’Après trois mandats, cinq Can, un poste extraordinaire, pour le Sénégal, de 1e Vice-Président de la Caf et après avoir déclaré en toute bonne foi que le mandat qui s’achève le 7 août 2021 serait son dernier mandat, le porteur de ce programme commun, né du consensus, pour l’avenir de notre football, ne pouvait être Maître Senghor’’, dit-il.

M. Seck relève également l’inaction de la commission chargée du consensus qui porte à croire que le point 1 du protocole 2 appelant à la fusion des programmes est ‘’laissé en souffrance’’.

Saër répond à Mady Touré

Le président de l’Académie Diambars de Saly a aussi décidé de ‘’ne pas être membre du prochain comité Exécutif (au titre des 8 cooptés prévus dans les accords du consensus) ainsi que d’aucune instance fédérale’’. Il reste toutefois ‘’au service du football de mon pays en tant qu’acteur à la base aux commandes exclusives de mon club’’.

Dans ses écrits, l’ex-candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football ne manque pas d’apporter une réplique à la hauteur des déclarations du président fondateur de Génération Foot qui se targue d’être ‘’le seul à avoir un programme’’. ‘’Malheureusement, le candidat Mady Touré s’est largement épanché imprudemment et de manière irresponsable (pour dire le moins) dans sa campagne sur ma position, sans en connaître les tenants et les aboutissants, au lieu de se concentrer sur son programme et sur sa quête du vote des acteurs’’, dénonce Saër Seck.

Pour lui, ce comportement du boss de l’Académie de Déni Birame Ndao témoigne à suffisance ‘’le manque d’expérience relevé par certains’’.

Pour répondre à ses détracteurs, qui, pour certains, lui ont reproché de mettre en avant ses intérêts personnels, M. Seck soutient : ‘’l’ambition personnelle ne saurait être mon leitmotiv’’. ‘’Beaucoup n’ont pas compris mon attitude et ma position et même si certains ont retenu des erreurs voire des fautes, j’ai toujours essayé d’avoir beaucoup de retenue et de hauteur, sans jamais perdre de vue l’intérêt supérieur du football sénégalais.’’

LOUIS GEORGES DIATTA