En perspective de la célébration de la Fête de l’Indépendance du Sénégal prévue le 4 avril 2026 à Thiès, le maire de la ville, Babacar Diop, a fait face à la presse hier pour lancer un appel solennel à la réconciliation, à la solidarité et à l’unité, notamment à l’endroit de la classe politique et de l’ensemble des populations thiessoises.

Hier, à l’occasion d’une conférence de presse, le maire de la ville de Thiès s’est prononcé sur la décision historique prise lors du Conseil des ministres du 28 janvier, de délocaliser la Fête de l’Indépendance dans la région de Thiès. Babacar Diop a rappelé qu’une telle initiative n’est pas sans précédent, puisque Thiès avait déjà accueilli cette célébration en 1979, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Selon lui, le Président Bassirou Diomaye Faye s’inscrit ainsi dans la continuité de l’héritage républicain de ce grand homme d’État.

Babacar Diop a également rappelé que, dès le Conseil des ministres du 25 novembre 2025, le chef de l’État avait exprimé sa volonté de décentraliser et délocaliser la fête nationale à l’intérieur du pays, sans qu’aucune région ne soit encore désignée à l’époque. C’est dans ce contexte que, en tant que maire, il a pris l’initiative d’adresser une correspondance au Président de la République pour exprimer le souhait de Thiès d’accueillir cet événement, tout en rappelant que la ville aurait dû organiser la fête en 2004, avant d’en être empêchée par des querelles politiques. « Ce qui s’est passé en 2004 a profondément marqué Thiès, psychologiquement, socialement et culturellement », a-t-il déclaré, estimant que la décision actuelle du Président constitue une réparation historique et permet enfin à la ville de « faire le deuil » de cet épisode douloureux.

Au nom du Conseil municipal et des populations thiessoises, le maire a exprimé sa profonde gratitude au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour avoir choisi Thiès comme ville hôte de la Fête de l’Indépendance 2026. Il a assuré que la ville est prête à accueillir l’événement « dans la discipline, l’organisation, l’engagement et la mobilisation ».

Pour Babacar Diop, le 4 avril 2026 marquera l’une des dates les plus importantes de l’histoire de Thiès depuis sa fondation : « Ce sera un moment de réconciliation, de paix et de stabilité, un moment fort de réconciliation entre Thiès et la République. » Insistant sur le caractère non partisan de l’événement, le maire a appelé à dépasser les clivages politiques. « Il n’y a pas de partis, ni de coalitions dans cette aventure. Seule compte l’unité pour offrir au Sénégal une fête mémorable », a-t-il souligné. Il a ainsi invité l’ensemble des Thiessois à ouvrir leurs cœurs, leurs maisons, les écoles, les églises, les universités, afin d’accueillir dignement les hôtes attendus. Femmes, mouvements sportifs et culturels, intellectuels et forces vives sont appelés à se mobiliser pour faire de cette célébration une réussite nationale.

Enfin, le maire a assuré que les préparatifs ont déjà commencé, dans un esprit inclusif, en collaboration avec les autres maires de la région, les collectivités territoriales, les autorités administratives, le gouverneur de Thiès et les autorités militaires, afin de garantir le bon déroulement de la Fête de l’Indépendance 2026.

Il en a profité pour revenir sur la remarquable performance de l’équipe nationale du Sénégal, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ceci, dit-il, a renforcé la fierté nationale et le sentiment d’appartenance à la nation sénégalaise. A ses yeux, les succès sportifs sont indissociables d’un environnement sain et d’un fort accompagnement de l’État. Ainsi, il a félicité la jeunesse de Thiès pour son comportement exemplaire et patriotique tout au long de la CAN. Mobilisée « du 1er mars jusqu’à la dernière seconde de la finale », la jeunesse thiessoise s’est illustrée par son engagement, ses chants et son soutien indéfectible aux Lions. « Thiès est la capitale patriotique et héroïque de notre pays », a affirmé Babacar Diop, allant jusqu’à qualifier la ville de première capitale supportrice de l’équipe nationale.

NDEYE DIALLO (THIES)