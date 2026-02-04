Dans le cadre de ses activités pour la saison artistique et culturelle 2026, le Grand Théâtre a mis en place un programme de soutien aux initiatives artistiques. Hier, une restitution artistique a été organisée, après une formation dédiée à des comédiens.

Un stage de théâtre-forum et un stage de playback – une forme de théâtre où l'on écoute les histoires des gens – ont été organisés. Une résidence d'écriture théâtrale a également eu lieu. À la suite de cela, une soirée de restitution a été organisée. Le public a découvert deux mondes qui s'affrontent entre les anciens et les modernes, ainsi qu'une pièce intitulée Feux, qui parle des viols de guerre. Cette pièce est présentée avec beaucoup de chants, amenant une dimension de légèreté à un sujet qui est douloureux.

En outre, une autre pièce sur la question du mariage a été présentée. Véronique Guérin, comédienne et metteuse en scène en France, a été la formatrice. "C'était très diversifié : des comédiens extraordinaires, sénégalais pour la plupart, qu’ils aient beaucoup d’expérience ou non, mais en tout cas animés d’une motivation extrêmement forte, avides d’apprendre, pleins d’énergie et très tournés vers le travail collectif", a-t-elle déclaré.

Il y a eu beaucoup d'inscriptions. Bon nombre de jeunes ont pu participer à la formation. "On en a sélectionné une vingtaine par formation. On a surtout travaillé l'improvisation. Et ce soir, on a présenté d'une part du théâtre playback et d'autre part un théâtre forum…", a confié Véronique Guérin.

Par rapport aux perspectives, Mme Guérin compte accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent monter une équipe de théâtre playback, afin de continuer à pratiquer et à s'entraîner. De plus, elle espère bien revenir en 2027 pour continuer la collaboration.

Programme de soutien aux initiatives artistiques

Ce programme accompagne les structures qui sont dans le théâtre et surtout dans le spectacle vivant, pour pouvoir développer des projets. C'est ainsi que Salam Théâtre et Étincelle Théâtre Forum ont été accompagnés sur ce projet de formation.

"C’est un projet global, qui part vraiment de la formation à la diffusion et à la circulation", a indiqué le directeur artistique, Samba Mballo. Sur le théâtre, il déclare : "Le Sénégal est un pays qui a dans son ADN vraiment le théâtre, et qui a beaucoup collaboré avec les techniciens de partout dans le monde. Je pense que depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de collaborations qui se font. Et c'est dans ce cadre-là aussi que cette collaboration continue, avec Véronique Guérin, qui depuis plus de 20 ans côtoie les acteurs et les formateurs sénégalais, mais qui partage beaucoup de techniques."

Il souligne l’importance de renforcer les capacités des acteurs, afin que ces derniers puissent découvrir, s'ouvrir à d'autres techniques et s’en approprier.

