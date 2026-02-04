Après la traversée du désert marquée par une mise au placard en début de saison, suite à son prêt décevant à Angers, Bamba Dieng retrouve le plaisir de jouer au football. L’attaquant sénégalais enfile les buts et nourrit de grandes ambitions.

Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Bamba Dieng ressurgit sous le feu des projecteurs en Bretagne. Ce week-end, l’ancien attaquant de Diambars s’est encore illustré. Face au FC Nantes (2-1), le Sénégalais a guidé Lorient vers la victoire en ouvrant le score en première période (32e, 1-0). Il s’agit de sa huitième réalisation en six rencontres d’affilée, toutes compétitions confondues.

L’attaquant sénégalais est devenu une sérieuse option sur le front de l’attaque des Merlus depuis trois journées, avec trois titularisations en championnat. Il a inscrit deux buts lors de ses trois apparitions. Pourtant, le joueur de 25 ans revient de loin. De retour d’un prêt peu convaincant à Angers (5 buts en 20 matchs en championnat, dont 6 titularisations), Bamba a été mis au placard à Lorient. Son départ du club a été envisagé, mais faute de prétendant, il a été réintégré dans l’effectif.

« Ce joueur devait être vendu, mais comme le club n’a pas réussi à le céder, on l’a réintégré au groupe début septembre », avait expliqué l’entraîneur des Merlus, Olivier Pantaloni. C’est finalement en octobre que le joueur a joué ses premières minutes en entrant en jeu lors de la défaite sur la pelouse de Paris FC (2-0), le 3 octobre. La journée suivante, face à Brest (3-3), il a rejoué comme remplaçant et a délivré une passe décisive pour le but de l’égalisation inscrit par Sambou Soumano (89e, 3-3).

Malheureusement pour lui, il n’a pas eu la possibilité de réitérer cette bonne prestation à cause d’une blessure. Il a manqué trois rencontres. Il est revenu sur le banc en novembre, mais n’a joué que deux bouts de matchs.

Dès lors, l’ancien pensionnaire de Diambars a pris son mal en patience et attendu son tour. Le coach lui a tendu la perche, le 20 décembre 2025, contre Le Gosier en Coupe de France. Ce jour-là, Lorient s’est littéralement défoulé sur son adversaire en lui infligeant un 7-0. Titularisé en attaque, Bamba a réalisé un triplé. Ce match a été comme un déclic pour lui. Car depuis ce jour, le Sénégalais n’a pas arrêté de marquer des buts. Il a épargné à son équipe la défaite face à Metz en inscrivant le but de l’égalisation (1-1). Il a retrouvé le chemin des filets, à nouveau en Coupe de France, avec un doublé face aux Hauts Lyonnais (1-3). En déplacement à Louis II, les Merlus ont suivi les pas de Dieng, auteur de l’ouverture du score (68e, 0-1), pour s’imposer devant l’AS Monaco (1-3). Le Sénégalais a même fait trembler les filets en première période, mais son but a été refusé pour hors-jeu, après visionnage de la VAR.

« Je me sens bien, ça fait toujours du bien de marquer pour un attaquant. Ça fait du bien aussi de gagner ici, à Monaco, de prendre les trois points. On va essayer de continuer comme ça. Je suis concentré, le coach me fait confiance, j’essaie de tout donner pour aider mes coéquipiers », s’est-il réjoui à la fin du match à Monaco.

Une place à regagner en sélection

Son retour en grâce, l’ancien de l’OM le doit à sa résilience et à ses sacrifices. Dans son entourage, il se dit qu’il « s’est battu, a fait preuve d'abnégation, de travail et d'humilité. Et il s'est retrouvé dans la situation actuelle, profitant de chaque minute pour marquer des buts et se mettre en valeur ». Pour arriver à ce niveau de performance, le joueur a indiqué avoir revu beaucoup de choses « sur le plan physique et mental ».

Maintenant qu’il a retrouvé ses sensations de buteur, Bamba Dieng peut se permettre de rêver. L’international sénégalais a en ligne de mire la Coupe du monde 2026. « Je veux disputer une deuxième Coupe du monde », a clairement déclaré le champion d’Afrique 2022. Même s’il a réalisé de grands pas jusque-là, le Lorientais a du chemin à faire. Absent de la sélection depuis mars 2024 (amicales contre le Gabon et le Bénin), il a accusé un énorme retard par rapport à ses concurrents dans le dispositif de Pape Thiaw.

D’ailleurs, le sélectionneur national ne l’a jamais convoqué depuis sa prise de fonction sur le banc des Lions. À force de persévérer, Bamba pourrait voir la roue tourner en sa faveur. Grâce à son explosivité et son efficacité devant le but, il pourrait apporter un plus à l’équipe nationale, toujours en quête d’un serial killer. Mais ce come-back est conditionné à la régularité de ses performances en club. Les deux prochaines trêves internationales de mars et juin seront des occasions à ne pas manquer.

Bamba pourra compter sur les messages encourageants de ses coéquipiers en sélection, comme Pape Gueye. « Continue de tout exploser, il faut que tu sois là à la Coupe du Monde », lui a lancé le milieu de terrain de Villarreal, via un message vocal.

LOUIS GEORGES DIATTA