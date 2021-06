En Casamance naturelle, très peu de jeunes s’intéressent aux filières scientifiques. Les filières littéraires leur étant largement préférées. C’est ce qu’a révélé, ce samedi, le directeur de l’UFR des sciences et technologies de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Les rideaux sont tombés sur la 12e édition des Olympiades des sciences organisées par l’université Assane Seck de Ziguinchor. Porté par l’UFR des sciences et technologies, cet événement, désormais inscrit en bonne place dans l’agenda de l’institution, ‘’cadre parfaitement avec ceux de l’Etat qui, dans un contexte national et sous-régional marqué par une désaffection des filières scientifiques et un faible développement de la recherche scientifique, a pris la forte décision de réorienter le système d’enseignement vers les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) tout en investissant substantiellement dans l’enseignement des sciences et technologies, avec la construction et l’équipement de blocs scientifiques et technologiques sur l’étendue du territoire national et la création de lycées scientifiques d’excellence’’, a rappelé Moctar Camara, le directeur de l’UFR des sciences et technologies de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Selon lui, il s’est agi, pendant ces olympiades, de sensibiliser davantage les jeunes à la science. Le constat général étant que très peu d’entre eux s’intéressent aux filières scientifiques, les filières littéraires leur étant largement préférées.

A l’en croire, les premières statistiques des inscrits au Bac 2021 confirment à suffisance cet état de fait, car sur un total de 157 312 candidats, 81,5 % proviennent des séries littéraires ; les candidats des séries scientifiques et techniques ne représentant que 16,5 % de cet effectif. A l’académie de Ziguinchor, dit-il, la situation est très préoccupante, car la proportion de candidats des séries scientifiques et techniques est largement en deçà de la moyenne nationale, car elle est seulement de 7,99 % contre 91,6 % de littéraires. Cette situation, ajoute M. Camara, n’est guère plus reluisante dans les deux autres académies de la Casamance naturelle que sont Kolda et Sedhiou, avec respectivement un taux de 8,48 % et 7,69 %.

C’est pourquoi, en instituant ces olympiades, l’UFR des sciences et technologies ambitionne non seulement de réduire le gap, mais veut prendre part au développement de la science et des technologies afin de booster la croissance économique, mais également d’apporter des solutions efficaces aux besoins socio- économiques des populations sénégalaises. L’Etat ayant manifesté sa volonté de promouvoir les sciences et technologies, M. Camara d’assurer que l’université Assane Seck prendra toutes les dispositions pour pérenniser ces olympiades, afin de permettre aux élèves et étudiants d’investir davantage les filières scientifiques, aujourd’hui indispensables à l’atteinte d’un développement socio-économique harmonieux.

Parrainée par le recteur sortant Kéba Kourfia Camara, cette édition 2021 a enregistré la participation de 244 candidats issus des lycées et collèges de la région de Ziguinchor. Trente lauréats ont été primés dont 18 provenant du lycée Djignabo Bassène.