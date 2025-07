Le département de Foundiougne a accueilli, avant-hier, la cérémonie officielle de clôture du Programme de renforcement de la sécurité alimentaire (PRSA). Mis en œuvre par la Der/FJ, le PRSA, selon un communiqué, a été financé à hauteur de quatre millions d’euros (2,6 milliards F CFA) par la Coopération luxembourgeoise afin de contribuer à la sécurité alimentaire tout en structurant durablement l’entrepreneuriat rural.

Le programme a généré des résultats significatifs dans six départements stratégiques (Fatick, Foundiougne, Nioro, Podor, Saint-Louis et Dagana) : plus de 5 000 producteurs accompagnés, 279 entreprises soutenues, 767 emplois directs créés, 454 MPME formalisées, soit le double de l’objectif initial, dont plus de 30 % portées par des femmes, 790 bénéficiaires formés, dont 43 % de femmes, 33 % des financements orientés vers des projets féminins,15 % vers des initiatives à impact environnemental positif. "Bien plus qu’un simple programme d’appui, le PRSA s’est imposé comme un catalyseur de transformation systémique, en plaçant les populations au cœur de l’action.

Son impact repose sur trois leviers fondamentaux : l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, en renforçant leur rôle dans les circuits de production et de décision, la promotion de pratiques durables, avec l’intégration de technologies vertes, d’agriculture intelligente et de solutions énergétiques renouvelables, la structuration des filières locales, en soutenant la production, la transformation et la commercialisation au plus près des territoires", a renseigné le document.

...Formations pratiques, coaching individualisé, accès simplifié au financement : autant de dispositifs concrets qui ont permis à des milliers de bénéficiaires de passer d’une économie de subsistance à une logique d’entreprise, de formaliser leurs activités, de gagner en compétitivité et d’accéder à de nouveaux marchés.

Le PRSA s’achève certes, mais la Der/FJ s’inscrit dans une dynamique de capitalisation des acquis et de renforcement de ses actions en faveur de la souveraineté alimentaire ; en adéquation avec l’agenda national de transformation Sénégal 2050. Le programme des 3 000 fermes intégrées connectées annoncé par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en est une parfaite illustration.

Conçu comme un vecteur de transformation agricole à grande échelle, ce programme des 3 000 fermes intégrées connectées s’inscrit dans le cadre du Pavie 2 et vise à faire émerger des hubs de production moderne, durable et numérisée, au service de la souveraineté alimentaire et de l’emploi massif des jeunes et des femmes, engage à conduire cette réforme dans un esprit de dialogue et de concertation, dans le respect des droits légitimes des agents de l'État et dans l'intérêt supérieur du service public de la justice.