Le tong-tong (partage) foncier se poursuit au sommet de la République. Cette fois, c’est le littoral de Guédiawaye qui est sur la sellette. A travers le décret 2001-701 publié, hier, par Seneweb, ce n’est pas moins de 150 hectares qui sont déclassés par le président de la République. Aux termes de l’article 7 dudit décret : ‘’La zone couverte par le plan d’urbanisme de détails de la zone nord de Guédiawaye, d’une superficie de 150,58 hectares, est déclassée pour la réalisation de diverses infrastructures et équipements ainsi que la construction de logements….’’ Selon la répartition fixée par le décret, 43,92% de la superficie totale du PUD sont réservées à l’habitat ; 21,01% aux voiries et réseaux divers ; 35% aux équipements.

Aux termes de l’article 6, les titres concédant des droits d’occupation précaires et révocables sont annulés, tandis que ceux qui concèdent à des tiers des droits réels doivent faire l’objet d’un retrait pour cause d’utilité publique, dans l’optique de faire respecter la vocation de la zone. Situé le long de l’océan atlantique, limité au nord par la VDN, à l’est par le lotissement de Yeumbeul nord et la cité Gadaye, au sud par la voie de 15 mètres à proximité de HAMO et Yeumbeul et à l’ouest par le lotissement dit de Bada Thiam, cette partie du littoral communément appelée la bande de filaos de Guédiawaye a de tout temps fait l’objet de convoitise. Déjà, certains corps comme la magistrature ont été servis.

Par ailleurs, le président de la République a décidé, à travers ce décret approuvant par ailleurs le Plan d’urbanisme de détail de cette zone nord de Guédiawaye, de classer ‘’des parties de la bande littorale d’une superficie de 19,5 hectares située au-delà du domaine public maritime, entre Guédiawaye et Tivaouane Peul’’.