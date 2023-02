La mauvaise gestion des fonds COVID 19 qui vient porter un coup dur à la gouvernance politique de Macky Sall, peut pousser à penser, que le Président Macky n'est pas très regardant sur le fonctionnement de l'Etat.

Cette situation cocasse est à l'image d'un match de football, où l’équipe que dirige le Président encaisse un but à quelques minutes de la fin d'un match, à cause d'une erreur de coaching.

Et c'est le camp adverse, en l'occurrence l'opposition, qui prend une avance sans vraiment combattre.

Elle se retrouve ainsi en pole position dans son duel avec le pouvoir.

N'est-ce pas quand le pays ne marche pas, les Sénégalais interpellent directement leur Président !

S'il Ya alors des fautes de gestion de quelques natures que ce soient sous la gouvernance de Macky Sall, il doit se dire, en premier, que c'est moi le responsable.

A défaut de cela, les Sénégalais sont dans leur droit de penser, que leur Président, qui a les avantages du décret, de la nomination et du pouvoir discrétionnaire que lui confère son régime présidentiel fort, pour ne pas dire présidentialiste veut bien profiter de cette position, sans en assumer totalement les conséquences.

En plus du fait que cette affaire de Fonds Covid 19 s'était passée, à un moment où le poste de Premier ministre, qui assure le rôle de coordination du travail gouvernemental n'existait plus. Donc dans ce cas de vacance du poste de Premier ministre, c'est le Président de la République qui assure l'administration des affaires du pays. C'est ainsi que Macky Sall était devenu le seul maître à bord de l'exécutif. Il faut d'ailleurs voir comment la gestion du Fonds COVID 19 a été menée, du décaissement à la mise en œuvre, pour se rendre compte des légèretés qui ont entouré cette affaire de sous, qui étaient destinés au peuple sénégalais. Osons alors dire que le coup d'envoi de cette ruée vers cette manne financière a été donné par le Président Macky Sall himself, à travers le décret qui consacre la dérogation sur le code des marchés. On peut bien comprendre que Macky Sall ait pris des mesures d'assouplissement dans la gestion de ce fonds. Mais ne devait-il pas d'abord, s'entourer de toutes les garanties qui puissent lui permettre de suivre le déroulement normal des opérations ? Ce manque de vigilance n'a-t-il pas été à l'origine d'un laisser-aller, que la "dérogation au Règlement général de la Comptabilité publique" est venue renforcée davantage ?

Acceptons que c'est quand même ubuesque ou manquer carrément d'une ligne de conduite assez claire sur la gestion des deniers publics de ce pays. Après toutes les récriminations en provenance de la société civile, des acteurs politiques de l'opposition et d'une grande frange de l'opinion publique sénégalaise, si le Président Macky Sall ne se décidait pas, très vite, à aller dans le sens de mettre la lumière sur cette affaire, il risquerait de se mettre à dos le peuple sénégalais. Donc ce qu'il peut faire, s'il veut encore sauver sa peau, c'est au cas où il y aurait des fautes graves de gestion, c'est de prendre les mesures idoines qui s'imposent.

Pour donner la preuve aux Sénégalais, de sa volonté de se démarquer de ces pratiques occultes. Car les Sénégalais ne vont jamais lui pardonner cette faute grave, pour éviter de parler avec désinvolture de festin au sommet de l'Etat. Nous restons d’ailleurs perplexes et dubitatifs, quant à la suite qui sera réservée à ce brûlant dossier. Il est vrai qu'après la publication de ce rapport, le Premier Président de la Cour des comptes avait saisi le ministre de la justice pour une instruction judiciaire sur les dix ministères qui sont incriminés dans ce rapport. Mais dans une sorte de fuite en avant, le ministre des Finances et du budget Moustapha Ba avait promptement annoncé la couleur, en précisant que le ministre de la justice n'est pas tenu par les délais pour instruire le Procureur. En plus il était encore dit, que ce sont les DAGES qui sont visés et non leurs chefs hiérarchiques qui sont ministres et politiciens.

Alors que le ministre de la justice, qui s'est exprimé sur la question dans l'émission Point de vue de la RTS est allé loin. Il dépasse même l'argumentaire du ministre des Finances. Que dit Ismaëla Madior Fall ? " On n'est pas obligé d'ouvrir une information judiciaire". On peut voir à travers ces deux déclarations, que le pouvoir de Macky Sall ne semble pas être dans les dispositions de régler clairement et pour de bon cette question. Mais n'allons pas très vite en besogne, car le processus a été déclenché et des actes posés pour mettre la lumière autour de cette nébuleuse financière. En tout cas on n’apprend pas à Macky Sall, qu'en politique les erreurs se payent cash.

Mais comme Macky Sall a plusieurs cordes à son arc, il suffit que l'opposition baisse la garde, pour qu'il s'en sorte de justesse, dans ce derby dont le résultat va à coup sûr impacter sur la Présidentielle de 2024. Il est à rappeler que la Cour des Comptes avait dit en son temps, que cette affaire de Fonds Covid19 a coûté 6 milliards, 686 millions et 784 410 mille de FCFA au contribuable sénégalais. Sur un montant global de 1000 milliards de FCFA qui a été réservé pour venir en aide aux populations sénégalaises. D'ailleurs la sortie du ministre Abdou Karim Fofana pour minimiser cette somme, n'est-elle pas l'une des plus grandes erreurs de communication du régime de Macky Sall ? On peut bien le croire.

Babacar Papis Samba- Auteur et Adepte de la pensée complexe.